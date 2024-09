Blackpink-Lisa wird bei "Victoria's Secret"-Show performen

Es könnte die Fashionshow des Jahres werden: Im Oktober feiert das Dessous-Label Victoria's Secret ein riesiges Comeback. Dafür ziehen die Veranstalter der Show alle Register: Neben der Fashionshow wurden auch einige Musikacts eingeladen, um auf dem Laufsteg zu performen. Eine davon ist Lisa Manobal (27), ein Mitglied der koreanischen Band Blackpink. Wie Billboard berichtet, schwärmte die Musikerin in ihrem Pressestatement: "Die Victoria's Secret Fashion Show ist eine Ikone der Modewelt, und ich freue mich sehr, bei ihrer Rückkehr dabei zu sein, mit so vielen unglaublichen und starken Frauen, die Teil der Show sind! Es wird eine großartige Nacht werden."

Lisa ist die dritte Dame, die bei der Show performen darf. Außer ihr werden Newcomer-Musikerin Tyla und Pop-Legende Cher (78) auch auf der Bühne zu sehen sein. Lisa ist für ihre explosiven Performances, schicken Outfits und coolen Tanzeinlagen bekannt, weswegen sich ihre Fans riesig freuen, sie bei der Show richtig durchstarten zu sehen. "Ich kann ihren unglaublichen Look schon in meinem Kopf sehen, sie wird die Bühne rocken", "Wow! Das sind riesige Neuigkeiten für sie! Ich bin so stolz" und "Sie ist die erste K-Pop-Sängerin und die erste südostasiatische Künstlerin, die je bei der Show performen durfte. Das ist krass", schreiben sie auf X.

Dieses Jahr läuft für die Sängerin richtig gut, denn sie durfte schon einige Erfolge feiern. Anfang des Jahres gründete sie ihr eigenes Musiklabel LLOUD und brachte ihren Song "Rockstar" raus. Der verschaffte ihr bei den diesjährigen VMAs auch gleich eine Trophäe für den besten K-Pop-Song. Für ihren darauf folgenden Song "New Woman" arbeitete die Thailänderin mit Rosalia zusammen und zierte allein in diesem Sommer das Cover der koreanischen und der japanischen Vogue.

Getty Images Lisa, Mitglied bei Blackpink

Getty Images Lisa Manobal, Sängerin

