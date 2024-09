Ausverkaufte Tournee: Oasis warnt vor gefälschten Tickets

Vor wenigen Tagen erreichten die Fans von Oasis großartige Neuigkeiten: Die Band kommt für eine Tour im nächsten Sommer wieder zusammen! Der Verkauf der Tickets begann am Samstag, dem 31. August. Nur Stunden später sind die anstehenden Konzerte auch schon ausverkauft, wie die Band auf X verkündet: "Die Tickets sind nun ausverkauft. Bitte beachtet, dass auf dem Sekundärmarkt gefälschte und ungültige Karten angeboten werden. Tickets können nur zum Nominalwert auf Ticketmaster oder Twickets weiterverkauft werden."

Auch wenn die Tour offenbar großen Anklang bei den Fans findet, waren diese erst einmal ganz schön schockiert über die hohen Ticketpreise. "Wer, der noch bei klarem Verstand ist, würde diese Oasis-Ticketpreise bezahlen?" oder auch "Die Oasis-Ticketpreise sind eine einzige Schande. Geringverdiener, Studenten und so weiter werden zunehmend von Livekonzerten mit großen Namen ausgeschlossen", beschwerten sich die User auf X. Die Ticketpreise bewegen sich je nach Kategorie und Location zwischen umgerechnet 86,50 Euro und 599,58 Euro.

Oasis, angeführt von den Brüdern Liam (51) und Noel Gallagher (57), hatten ihren Durchbruch in den 1990er Jahren und schrieben mit Hits wie "Wonderwall" und "Don't Look Back in Anger" Musikgeschichte. Die Band trennte sich 2009 nach einem öffentlichkeitswirksamen Streit in Paris. Die Ankündigung ihrer Wiedervereinigung hat weltweit für Begeisterung gesorgt. Fans hoffen nun auf zusätzliche Konzerttermine und womöglich sogar auf Auftritte in den USA und Kanada. In der Zwischenzeit bleibt die Spannung hoch, ob die Gallaghers der riesigen Nachfrage mit weiteren Shows nachkommen werden.

Getty Images Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

Getty Images Noel und Liam Gallagher im November 2008

