Süßer Schnappschuss: Gordon Ramsay strahlt mit Sohn Jesse

Gordon Ramsay (57) genießt die Zeit mit seinem Jüngsten in vollen Zügen! In seiner Instagram-Story gewährt der Starkoch ein paar Einblicke in seinen Familienurlaub. Dabei teilt er unter anderem einen süßen Schnappschuss von sich und seinem acht Monate alten Sohn Jesse James. Auf dem Foto sieht man den entspannten Vater lächelnd in einem Lokal sitzen, während sein Sohn auf seinem Schoß Platz genommen hat. Stolz hält er den Kleinen in seinen Armen – Jesse strahlt derweil mit seinen großen blauen Augen in die Kamera.

Der Post folgt einem weiteren niedlichen Bild, das den 57-Jährigen vor wenigen Tagen mit seinen beiden jüngsten Söhnen Jesse und dem fünfjährigen Oscar gezeigt hatte, beide bereit für ein Schwimmabenteuer. Neben den zwei Jungs haben Gordon und seine Frau Tana (48) vier weitere Kinder: Megan, Holly, Jack und Matilda aka Tilly. Erst vergangenen Monat feierte die Familie stolz Tillys Universitätsabschluss. "Sie hat es geschafft! Kann gar nicht genug ausdrücken, wie stolz wir auf dich sind, mit allem, was du durchgemacht hast. Und dich heute mit einem Psychologie-Abschluss zu sehen, macht mich zum glücklichsten Vater der Welt", schrieb der Star-Gastronom auf Instagram.

Obwohl Gordon oft als unbarmherziger Restaurantkritiker in Shows wie Hell's Kitchen bekannt ist, zeigt er sich als Papa von einer ganz anderen Seite. "Die Kinder bringen die meiste Emotion in mir hervor", gestand er kürzlich im Interview mit People. Während der Koch das weiche Herz in der Familie ist, hält seine Frau Tana, eine ehemalige Montessori-Lehrerin, oft die Zügel straff. Der Brite scherzte weiter, dass er gelegentlich heimlich Küchengeräte in die Hände seines Sohnes Oscar legt, damit dieser in seine Fußstapfen tritt: "Ich sorge dafür, dass er mit einem Löffel und einem Schneebesen erwacht und denkt, 'Was zur Hölle soll ich damit anfangen?'"

Instagram / gordongram Gordon Ramsay mit seinen Söhnen Oscar und Jesse James

Instagram / tanaramsay Gordon Ramsays Kinder

