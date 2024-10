Molly-Mae Hague räumt endgültig mit Nasen-OP-Gerüchten auf

Molly-Mae Hague (25) hat die Nase gestrichen voll: Immer wieder wird der Love Island-Bekanntheit nachgesagt, sich einer Rhinoplastik unterzogen zu haben. Nun geht sie so weit zu sagen, dass sie sich einem Lügendetektortest stellen möchte, um endgültig das Gegenteil zu beweisen. Obwohl sie in der Vergangenheit offen über kosmetische Eingriffe gesprochen hat, erklärt die Single-Mama in einem YouTube-Video entschlossen: "Auf Bambis Leben, ich habe keine Nasenoperation gemacht! Ich will einen Lügendetektortest machen." Ihre Schwester Zoe pflichtet ihr bei und versichert, Molly habe die Nase ihres Vaters geerbt.

Molly meint, ihr Gesicht sei "wahrscheinlich größer" geworden und habe "sich irgendwie ausgedehnt", wodurch ihre Nase im Verhältnis kleiner wirke. Sie fügte hinzu: "Aber ehrlich gesagt, ich weiß wirklich nicht, warum sich meine Nase so sehr verändert hat." Die Influencerin sorgte schon 2019 für Schlagzeilen, als ihr Gesicht durch Beauty-Eingriffe plötzlich deutlich verändert wirkte. Auf Instagram reflektierte sie kürzlich über ihren "Filler-Weg" und erklärte, sie hätte seit über vier Jahren keinen Hyaluronbehandlung mehr durchführen lassen und sei stolz darauf, diesen Schritt gegangen zu sein. "Es ist zwar keine große Errungenschaft, aber definitiv eine Reise, auf die ich zurückblicken kann", resümierte sie.

Molly-Mae und ihr Ex Tommy Fury (25) eroberten 2019 die Herzen des Publikums, als sie sich in der britischen Ausgabe der Reality-TV-Show "Love Island" kennenlernten und schnell zum Traumpaar der Show wurden. Anfang des Jahres erlebten sie einen weiteren Meilenstein, als sie Eltern ihrer kleinen Tochter Bambi wurden, die seitdem häufig auf Mollys Social-Media-Kanälen zu sehen ist. Trotz des gemeinsamen Familienglücks schockierte das Paar im August ihre Fans, als sie in separaten Beiträgen offiziell ihre Trennung bekannt gaben. Auch wenn die Designerin bisher keine Details über die Gründe der Trennung preisgab, betonte sie auf ihrem YouTube-Kanal, dass sie Tommy immer "wertschätzen, respektieren und viel Liebe" für ihn empfinden werde.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, September 2024

Anzeige Anzeige

Keith Mayhew / Landmark Media / ActionPress Tommy Fury und Molly-Mae Hague, 2019

Anzeige Anzeige