Tommy Furys kryptische Worte zur Trennung von Molly-Mae

Vor wenigen Wochen verkündeten Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) ihr Liebes-Aus. Seither halten sich immer wieder Gerüchte um ein Comeback ihrer Beziehung. Unter anderem sollen die beiden TV-Stars zusammen in den Urlaub fahren wollen. Bei einem Boxkampf im Wembley-Stadion wird Tommy nun erstmals nach der Trennung gesichtet und lässt in einem Q&A vor dem Kampf laut OK! kryptische Worte darüber verlauten, was in seinem Leben so vor sich geht: "Tatsächlich so einiges. Vieles ist passiert, einiges Gutes, einiges Schlechtes. Am Ende des Tages bleiben die Medien aber die Medien."

Daraufhin lenkt Tommy das Gespräch hin zum eigentlichen Thema des Abends: dem Boxen. "Ich freue mich darauf, im Wembley-Stadion zu sein, und ich glaube, dass es eine fantastische Boxnacht werden wird. Ich freue mich auf jeden einzelnen Kampf und ich glaube, dass es einige explosive Kämpfe geben wird", äußert sich der Boxer weiter. Wie The Sun berichtet, seien die Zuschauer allerdings nicht ganz so glücklich über seine Anwesenheit gewesen. Während er auf dem großen Bildschirm zu sehen gewesen ist, soll es Buhrufe geregnet haben.

Wie ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Heat verlauten ließ, soll Molly die Trennung dagegen nicht gut wegstecken. Sie sei "am Tiefpunkt" angekommen und habe sich in einem "Schockzustand" befunden. Aus diesem Grund haben Freunde der Influencerin wohl große Bedenken, sollte sie tatsächlich wieder mit Tommy anbandeln. Der Sportler soll laut einer Quelle von Daily Mail aber tatkräftig versuchen, sie zurückzuerobern.

Instagram / tommyfury Tommy Fury, Boxprofi

Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Juli 2020

