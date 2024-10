Nach OPs: Katie Price ziert mit neuem Gesicht Magazincover

Katie Price (46) wurde Ende der 90er als Glamour-Model berühmt: Nun kehrt das Busenwunder zu seinen Wurzeln zurück und ziert das Cover des Magazins Loaded. Auf dem Titelblatt des Magazins posiert die Britin in einem knappen schwarzen Badeanzug und stellt ihren Body und vor allem ihr frisch geliftetes Gesicht zur Schau. Die Rückkehr ins Modelgeschäft fühle sich für Katie wie ein Nachhausekommen an, wie sie im Interview mit dem Magazin verrät: "Ich fühle mich in meinem Element und liebe es."

Die Rückkehr auf das Magazin-Cover bedeutet eine Reise in die Vergangenheit, eine Zeit, die Katie als eine der besten in ihrem Leben bezeichnet. In den 90er Jahren wurde sie unter dem Pseudonym "Jordan" bekannt. Damals markierte jedes Shooting für die Zeitschrift einen unermesslichen Erfolg für sie, erinnert sich die heute 46-Jährige im Interview: "Es war immer eine Leistung, auf dem Cover zu sein, da so viele Mädchen es wollten."

Abseits des Rampenlichts und des Glamours ist Katies Leben von großen Herausforderungen geprägt. Im Mai dieses Jahres mussten sie und ihre Familie ihr Anwesen in West Sussex zwangsräumen, weil sie ihre Hypothekenzahlungen nicht begleichen konnten. Die ehemals stolze Besitzerin eines luxuriösen Anwesens kämpft auch weiterhin mit hohen Schulden, die durch den Verkauf des Hauses nicht gedeckt werden. Trotz der finanziellen Rückschläge beschreibt Katie den Verkauf als Neuanfang und hofft, das Kapitel "Mucky Mansion" (auf Deutsch: Schmuddel-Villa), wie sie es nennt, hinter sich zu lassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lift.aesthetics Katie Price, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige