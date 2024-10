Sofía Vergara überrascht Walmart-Kunden beim Wocheneinkauf

Damit haben wohl die wenigsten Bewohner von Bentonville gerechnet, als sie für ihren Wocheneinkauf zu Walmart fuhren. Dort wartete nämlich niemand Geringeres als Sofía Vergara (52) – vor einem pinkfarbenen Jeep stand sie auf dem Parkplatz des Supermarktes, um der Stadt in Arkansas ihren eigenen Kaffee vorzustellen. Auf Instagram dokumentierte die Beauty den ereignisreichen Tag. Später fand man den Serienstar nämlich auch noch im Laden: Dort posierte sie vor einem Regal mit Haarpflegeprodukten, für die sie als Markenbotschafterin fungiert.

Ein erfolgreicher Tag für die Unternehmerin – und auch ihre Fans haben sich anscheinend sehr darüber gefreut, ihr Idol mal persönlich zu treffen. "Du hast das heute gerockt! Danke für das Treffen", kommentiert eine Nutzerin Sofías Beitrag. "Es war köstlich", hebt ein weiterer Follower den Kaffee der Kolumbianerin hervor. Andere sind sich einig: Das Geschäftsfrauen-Image steht der Schauspielerin richtig gut. "Wow, du siehst absolut hübsch und bezaubernd aus", wird Sofías Look, bestehend aus einem schlichten langen Strickkleid und weißen Sneakern, an diesem Tag gelobt.

Nicht nur geschäftlich, sondern auch privat scheint es bei der 52-Jährigen im Moment richtig gut zu laufen. Nach ihrer Scheidung von Joe Manganiello (47) im vergangenen Jahr hat der Modern Family-Star inzwischen wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Ihre Liebe zu dem Orthopäden Justin Saliman hält die America's Got Talent-Jurorin zwar, so weit es geht, aus der Öffentlichkeit heraus – nachdem die beiden in den vergangenen Monaten immer wieder zusammen gesehen wurden, scheint ihr Beziehungsstatus aber ziemlich klar zu sein. Sogar ihre BFF Heidi Klum (51) äußerte sich schon zu Sofías neuem Partner. "Er ist so ein süßer Kerl", schwärmte das Model gegenüber ET.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sofía Vergara, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiavergara Sofía Vergara und Justin Saliman

Anzeige Anzeige