Taylor Swift und ihr Travis genießen romantische Date Night

Es scheint, als seien Taylor Swift (34) und Travis Kelce (35) auch nach rund einem Jahr Beziehung immer noch total verliebt. Paparazzi erwischen die Sängerin und den Footballspieler jetzt nämlich Hand in Hand auf dem Weg zu einem gemeinsamen Dinner im amerikanischen Restaurant The Corner Store in Soho. Dabei strahlen sie nicht nur als Paar, sondern überzeugen auch mit ihren Looks: Die "Karma"-Interpretin trägt ein schwarzes Korsett zu einem schwarzen Lederrock und vervollständigt ihr Outfit mit einem braunen Mantel und Stiefeletten. Ihr Liebster dagegen ist in ein dunkelblaues Hemd mit hellem Print sowie eine dazu farblich passende Hose gekleidet.

Bei ihrem Auftritt auf den New Yorker Straßen handelt es sich jedoch nicht um ein Einzeldate: Taylor und Travis treffen vor Ort nämlich ihre engen Freunde Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (47). Die beiden Schauspieler tauchen kurz nach dem Paar vor dem Lokal auf und geben währenddessen eine ebenso tolle Figur ab. Der Gossip Girl-Star glänzt in einem figurbetonten beerenfarbenen Kleid aus teilweise transparentem Stoff, während der Deadpool-Darsteller in einem weißen Hemd mit schwarzem Kragen erscheint, zu dem er eine dunkelblaue Hose kombiniert.

Die beiden Promipaare werden häufig zusammen gesichtet, wie beispielsweise bei den Spielen des Kansas-City-Chiefs-Spielers. Überraschend ist dies aber nicht – Taylor und Blake sind schon seit Jahren beste Freundinnen. Daher konnte die 37-Jährige in den vergangenen Wochen auch sehr auf den Weltstar zählen, als sie aufgrund des Dramas um ihren Kinostreifen It Ends With Us in der Kritik stand. "Obwohl Taylor mit ihrer Tour beschäftigt ist, steht sie Blake wie ein Fels in der Brandung zur Seite. Sie ruft die ganze Zeit an und schreibt ihr, um sie aufzumuntern und sie daran zu erinnern, dass sie sich von all der Negativität nicht unterkriegen lassen soll", verriet ein Insider gegenüber OK! Magazine.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Tatiana / Backgrid Ryan Reynolds und Blake Lively im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Backgrid Taylor Swift und Blake Lively im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige