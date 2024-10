Vor Tod: Prinzessin Anne nahm Queen Elizabeth die Sorgen weg

Prinzessin Anne (74) hat ihrer Mutter, Queen Elizabeth II. (✝96), geholfen, ihre Ängste vor dem Sterben in Schottland zu überwinden. Die verstorbene Königin hatte sich immer gewünscht, ihre letzten Tage auf Schloss Balmoral zu verbringen, dem Ferienanwesen der britischen Königsfamilie in Schottland. Doch sie zögerte, weil sie befürchtete, dass ihr Tod in Schottland für die königliche Familie zusätzlichen Aufwand bedeuten könnte. In dem Podcast "The Royals with Roya and Kate" erzählte Kate Mansey, stellvertretende Redakteurin der London Times, dass Anne ihre Mutter beruhigen konnte: "Mach einfach, was du möchtest – es ist in Ordnung."

Dank der einfühlsamen Unterstützung von Anne konnte Elizabeth ihre Zweifel beiseitelegen und ihren Wunsch erfüllen, ihre letzten Momente an dem Ort zu verbringen, den sie so sehr liebte. Zudem gab es detaillierte Pläne wie "Operation Unicorn" und "Operation Overstudy", die genau festlegten, was im Falle ihres Todes zu tun sei. Teil des Plans war es, am Sonntag nach ihrem Tod, den Sarg der Queen in die schottische Stadt Edinburgh zu bringen. Die Öffentlichkeit hatte dort 24 Stunden Zeit, sich von der verstorbenen Monarchin zu verabschieden.

Wie unter anderem InStyle UK berichtet, erinnerte König Charles III. (75) kürzlich bei der Eröffnung des schottischen Parlaments an die tiefe Verbindung der Familie zu Schottland. "Aus persönlicher Sicht hatte Schottland immer einen einzigartig besonderen Platz in den Herzen meiner Familie und mir", sagte Charles. "Meine verstorbene Mutter schätzte die Zeit auf Balmoral besonders, und es war dort, an diesem geliebtesten aller Orte, wo sie sich entschied, ihre letzten Tage zu verbringen."

Getty Images Prinzessin Anne, Tochter der verstorbenen Queen

Getty Images König Charles im September 2024

