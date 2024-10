Christopher Nolan plant nach "Oppenheimer" neuen Blockbuster

Christopher Nolan (54) arbeitet an seinem nächsten Film, der am 17. Juli 2026 in den USA Premiere feiern soll. Nach dem großen Erfolg von "Oppenheimer", der weltweit fast eine Milliarde US-Dollar einspielte und mehrere Oscars gewann, sind die Erwartungen an sein neues Projekt hoch. Die Dreharbeiten zu seinem dreizehnten Werk sollen Anfang 2025 beginnen, wie berichtet wird. Besondere Aufmerksamkeit erregt die Nachricht, dass Matt Damon (54) erneut mit Christopher zusammenarbeiten wird. Nach "Oppenheimer" und "Interstellar" wäre dies die dritte Zusammenarbeit der beiden. Der Film wird erneut von Universal Pictures produziert, nachdem Christopher sich zuvor von Warner Bros. getrennt hatte, wie Moviepilot berichtet.

Inhaltliche Details zu Christophers neuem Film sind bislang streng geheim und werden unter Verschluss gehalten. Wie Borys Kit vom Hollywood Reporter auf X berichtete, gab es zunächst Hinweise darauf, dass der Film eine Vater-Sohn-Geschichte erzählen würde. Kurz darauf korrigierte er jedoch seine Aussage und stellte klar, dass dem nicht so sei. Es gab auch Spekulationen über eine Neuauflage der Science-Fiction-Serie "The Prisoner", doch auch diese wurden inzwischen dementiert. Matt, der in früheren Nolan-Filmen eher in kleineren Rollen zu sehen war, könnte nun erstmals als Hauptdarsteller auftreten. Fans dürfen sich laut Kino.de zudem auf eine erneute Veröffentlichung im IMAX-Format freuen, da Christopher bekannt dafür ist, seine Filme in diesem Format zu drehen.

Matt und Christopher verbindet eine erfolgreiche Zusammenarbeit und offenbar auch persönliches Vertrauen. Beide wurden im Jahr 1970 geboren und teilen nicht nur berufliche Interessen, sondern pflegen eine enge Freundschaft. Es bleibt spannend zu sehen, welche neuen kreativen Wege die beiden gemeinsam einschlagen werden. Fans hoffen, dass die Zusammenarbeit der beiden erneut einen Kinohit hervorbringt. Christopher selbst zeigte sich auf Instagram mit einem Foto von ihm und Matt enthusiastisch.

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

Getty Images Christopher Nolan, Regisseur

