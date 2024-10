Dieser Star gewinnt letzte "Wer stiehlt mir die Show?"-Folge

Die achte Staffel von Wer stiehlt mir die Show? hat nun ein Ende gefunden. Die sechste Folge des beliebten Quiz-Formats von Joko Winterscheidt (45) flimmerte heute über die Bildschirme vieler Zuschauer. Moderiert wurde die letzte Sendung von keiner Geringeren als Nina Chuba (25), die sich im Finale der vergangenen Folge gegen Joko durchsetzen konnte – aber konnte sie ihr Amt auch in der heutigen Show verteidigen? Die Antwort lautet: Ja! Die Sängerin besiegte den Host von "Wer stiehlt mir die Show" im allerletzten Match.

In der heutigen Show kämpften neben Joko natürlich auch Podcaster Tommi Schmitt (35) und Comedian Kurt Krömer (49) sowie Wildcard-Kandidatin Anna um den Gewinn. Als Allererstes mussten sich die Promis und das Publikum von Kurt verabschieden – der Berliner konnte sich in den ersten Spielen nur drei Punkte sichern. Anschließend musste Tommi die Bildfläche räumen, sodass nur noch Joko und Anna um ihren Verbleib in der Sendung kämpften. Mit einem Vorsprung von fünf Punkten konnte sich am Ende der 45-Jährige den Platz im Finale sichern.

Neben Nina und Joko wurde auch Tommi die Ehre zuteil, wenigstens eine Folge des TV-Formats moderieren zu dürfen. Schaut man sich die Einschaltquoten seiner Show an, wird schnell deutlich: Der Wahl-Berliner ließ die Zuschauerzahlen rasant nach oben schnellen! Kurz vor seiner Moderation fielen die Zahlen erstmals unter die Eine-Millionen-Marke – am Sonntag vor zwei Wochen stabilisierten sich die Zahlen dann aber wieder, wie DWDL berichtete. Demnach schalteten rund 1,33 Millionen Menschen ein, um dem gebürtigen Detmolder bei seiner Moderation zuzuschauen.

Anzeige Anzeige

Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu Nina Chuba bei "Wer stiehlt mir die Show", 2024

Anzeige Anzeige

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Tommi Schmitt bei "Wer stiehlt Tommi Schmitt die Show?"

Anzeige Anzeige