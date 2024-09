Tommi Schmitt pusht die "Wer stiehlt mir die Show?"-Quote

Am vergangenen Sonntag durfte Tommi Schmitt (35) bei Wer stiehlt mir die Show? den Moderator spielen – in der Woche zuvor hatte er Joko Winterscheidt (45) erfolgreich den Job stibitzt. Für das Format war das scheinbar ein echter Glücksfall. Denn während die Quote zuvor erstmals in der Geschichte der Sendung unter die Eine-Million-Zuschauer-Marke gefallen war, konnte Tommi mit seiner skurrilen Show für Aufschwung sorgen. Wie DWDL berichtet, schalteten am Sonntag rund 1,33 Millionen Menschen ein, um sich den "Gemischtes Hack"-Star anzusehen.

Am Sonntagabend unterhielt der Podcaster die Studiogäste und Zuschauer mit einem wilden Mix aus Hochkultur und Partyschlager. Zu Beginn der Show überraschte er mit einem Scherzlied am Flügel und begeisterte damit seine Quiz-Kollegen Nina Chuba (25) und Kurt Krömer (49). Kurz nachdem er die Show für sich gewonnen hatte, musste Tommi sie allerdings auch wieder abgeben. Im Finale konnte sich Joko mit einem 5:1-Sieg spielerisch durchsetzen und wird in der kommenden Ausgabe wieder hinter dem Moderationspult stehen.

Zum ersten Mal eine Primetime-Show auf ProSieben zu moderieren, dürfte für den Detmolder eine bisher einmalige Erfahrung gewesen sein. Auch in seinem Privatleben hat sich in letzter Zeit einiges getan. Passend zum Auftakt der neuen "Gemischtes Hack"-Staffel nach der Sommerpause verkündete Tommi, nach über zehn Jahren von Köln nach Berlin gezogen zu sein. "Es ergibt beruflich sehr viel Sinn", erklärte er, gestand jedoch auch, dass der Abschied für ein paar Tränen gesorgt habe.

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Tommi Schmitt bei "Wer stiehlt Tommi Schmitt die Show?"

Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show" im Jahr 2024

