Feel-good-Look: Olivia Wilde mit Tochter Daisy beim Shoppen

Schauspielerin und Regisseurin Olivia Wilde (40) wurde gemeinsam mit ihrer Tochter Daisy (8) beim Einkaufen in Los Angeles gesichtet. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sind Olivia und ihre Mini-Me-Tochter in bequemer Freizeitkleidung bei einem kurzen Abstecher in ein Lebensmittelgeschäft zu sehen. Dabei trug die 40-Jährige zwei große Papiertüten voller Einkäufe, Tochter Daisy half ihr und trug ebenfalls eine Tüte. Das offensichtlich eingespielte Team schien die gemeinsame Zeit zu genießen.

Das Mutter-Tochter-Duo war bei seinem Shoppingausflug auffallend lässig gekleidet: Olivia kombinierte einen schicken Trenchcoat über einem taupefarbenen Hoodie und trug dazu weite graue Jogginghosen sowie weiße Sneaker. Auch Daisy war gemütlich gekleidet in einem weißen Sweatshirt, einer tierbedruckten Jogginghose und bequemen Sneakern. Ihr gemeinsamer Ausflug fand einen Tag nach Daisys achtem Geburtstag statt, zu dem Olivia eine liebevolle und ungewohnt private Hommage als Instagram-Story veröffentlichte. Sie postete ein aktuelles Bild ihrer Tochter, das sie als Überschrift mit einer liegenden Acht versah – das Zeichen für Unendlichkeit. "Alles Gute zum Geburtstag an meine Lieblingsfrau auf dem Planeten", schrieb Olivia dazu.

Die neuen Aufnahmen von Olivia zeigen sie entspannt, nachdem sie und ihr Ex-Partner Jason Sudeikis (49) kürzlich ihre Differenzen beigelegt haben. Das ehemalige Paar, das seit November 2020 getrennt ist, lieferte sich zuvor eine erbitterte Auseinandersetzung um das Sorgerecht für die Kinder Otis (10) und Daisy. Die Einigung über die Unterhaltszahlungen und geteilten Betreuungszeiten besagt, dass Jason monatlich etwa 25.000 Euro an Olivia für den Unterhalt der Kinder zahlen muss. Außerdem verbringen die Kinder die Wochen im Wechsel bei ihren Eltern.

Instagram / oliviawilde/?hl=en Daisy, Tochter von Olivia Wilde, an ihrem achten Geburtstag

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde im Mai 2018

