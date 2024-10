Gewusst? North West nennt sich privat eigentlich ganz anders

North West (11) verrät etwas, was wohl auch ihre Mutter Kim Kardashian (43) noch nicht wusste. Das Mutter-Tochter-Duo kam nun für ein Gespräch mit Interview Magazine zusammen. Dabei verrät das erstgeborene Kind des The Kardashians-Stars etwas Interessantes – sie nennt sich privat gar nicht North. Stattdessen hieß sie eine Zeit lang "Katie Johnson". "Wenn ich mit meinen Freunden in der Sky Zone [ein Indoor-Spielplatz] bin, nennen sie mich Katie", plaudert sie aus. Ihre Freunde würden sie so rufen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen, wenn sie unterwegs sind. Doch ihren Spitznamen wolle North bald ändern. Wie sie sich künftig nennen wolle, enthüllte sie aber nicht. "Wenn ich lange in den Spiegel schaue, denke ich, ich sehe nicht aus wie eine Katie", erklärt die Tochter von Kim und deren Ex-Mann Kanye West (47) abschließend.

Die Unterhaltung zwischen Mutter und Tochter deckt eine Reihe von Themen in Norths Leben ab, darunter sogar ihre schulischen Vorlieben. Kim fragt ihre Tochter nach ihren Lieblingsfächern und muss schnell feststellen, dass die Auswahl nicht groß ist. "Ich mag die Schule nicht", stellte die Elfjährige nämlich klar. Besonders für die Stunden zum Thema Malen und Sonstiges könne sie sich überhaupt nicht begeistern. "Ich mag Kunst, aber mein Kunstunterricht ist sehr nervig", erklärt sie. Hingegen möge sie Latein, auch wenn da demnächst ein wichtiger Test ansteht. Für diesen wollen sie und Mama Kim aber noch gemeinsam büffeln. In dem Interview zeigen sich Kim und North recht harmonisch, was aber nicht immer der Fall ist.

Als ältestes Kind hat North ihre Mutter gut im Griff, was sie bereits in der Vergangenheit schon öfter deutlich machte. In der Familien-Realityshow "The Kardashians" wurde das Model beispielsweise von seinem Stylisten fertiggemacht – wozu sein Sprössling nur etwas Freches über die Lippen rutschte. "Ich brauche Lipgloss. Und du brauchst ein Pickelpflaster, Mom", erklärte North überzeugt. Kim ist sich ohnehin sicher, dass sie ihre Tochter aus einem ganz bestimmten Grund bekam. "North ist meine größte Prüfung", meinte sie in der Vergangenheit in der Show, obwohl sie ihren Nachwuchs natürlich lieb hat.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im Juni 2023

Getty Images Kim Kardashian und North West, 2023

