Liebes-Überraschung bei Lee Ryan (38)! Im vergangenen August ist der Sänger der Kultband Blue wieder Vater geworden: Gemeinsam mit seiner Partnerin und Gesangskollegin Verity Paris hat er eine kleine Tochter bekommen! Die vergangenen Monate haben die stolzen Eltern wohl genutzt, um sich als Familie einzuleben. Jetzt stand der nächste Meilenstein für sie an: Lee und Verity haben geheiratet – und zwar ganz heimlich!

Das berichtet nun The Sun: Die beiden sind Anfang der Woche in einer privaten Zeremonie auf Gibraltar den Bund der Ehe eingegangen! Tatsächlich liegen dem Medium auch Bilder von der Standesamt-Zeremonie vor: Die Braut trug ein cremefarbenes Kostüm mit einem pinken Fascinator. Der Bräutigam wählte ein babyblaues Sakko und kombinierte es mit einem beigen Pulli und einer weißen Hose. Ihr Töchterchen bezauberte in einem weißen Kleidchen.

Inzwischen bestätige Lee die Hochzeit auch gegenüber der Zeitung: "Ich habe endlich jemanden gefunden, der mich liebt – und mich in allem, was ich tue, unterstützt", schwärmte er von seiner frischgebackenen Ehefrau. "Verity ist eine wunderschöne, starke und liebevolle Frau, die ich sehr schätze. Und ich bin ein Glückspilz, dass ich in ihr eine so wunderbare Mutter für mein Kind und jetzt auch eine Frau gefunden habe."

Anzeige

Instagram / officialleeryan Sänger Lee Ryan

Anzeige

Getty Images Lee Ryan im Jahr 2017 in Manchester, England

Anzeige

Getty Images Lee Ryan, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de