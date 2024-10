Kryptische Worte: Cora Schumacher meldet sich im Netz zurück

Cora Schumacher (47) trug in den vergangenen Wochen einen Streit mit ihrem Ex-Mann Ralf (49) und ihrem Sohn David (22) in der Öffentlichkeit aus. Die Schlammschlacht wurde der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin irgendwann zu viel, sodass sie eine Social-Media-Pause ankündigte. Nun meldet sie sich im Netz aber nach rund einer Woche wieder zurück. "Nur wer seine Schwäche zeigt, ist wirklich stark", schreibt Cora in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Sich professionelle Unterstützung zu holen, um Erlebtes zu verarbeiten, ist ebenso verständlich wie die Behandlung eines gebrochenen Beins. Emotionaler Schmerz verdient genau so viel Aufmerksamkeit!" Was genau sie mit ihren kryptischen Zeilen meint, ist nicht klar.

Aber damit nicht genug! Cora richtet das Wort direkt an Menschen, die in ihren eigenen vier Wänden Gewalt erfahren müssen oder mussten: "An alle, die durch Missbrauch, häusliche Gewalt oder andere belastende Erfahrungen gehen: Ihr seid nicht allein. Wendet euch an Seelsorge-Hotlines oder Beratungsstellen. Hilfe zu suchen, ist ein Akt der Stärke, nicht der Schwäche." Ob die 47-Jährige hier aus persönlicher Erfahrung spricht oder eventuell sogar ein anderes Promi-Paar meint, bleibt offen.

Cora und Ralf liefern sich seit dem Coming-out des einstigen Rennfahrers in regelmäßigen Abständen einen öffentlichen Schlagabtausch. Vor wenigen Wochen eskalierte die Situation, als Cora, wie sie es darstellte, über die Medien erfahren hat, dass die gemeinsame Familienvilla verkauft wird. Daraufhin äußerte sich David bei Instagram und stellte klar: "Ich möchte ehrlich gesagt nur in Ruhe mein Leben leben und meine Ziele erreichen, ohne immer von den Medien auf alles, was meine Mutter mir und meinem Vater vorwirft, angesprochen zu werden." Außerdem erinnerte sich der Rennfahrer an einige brisante Geschichten aus seiner Kindheit zurück, die seiner Mutter offenbar gar nicht gefallen haben.

actionpress Cora Schumacher, TV-Star

Getty Images Ralf Schumacher und David Schumacher im Jahr 2022

