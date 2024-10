Nach Messer-Eklat: Sommerhaus-Tessa zeigt Alessia Herren an

In der diesjährigen Sommerhaus-Staffel eskalierte die Situation zwischen Tessa Bergmeier (35) und Alessia Herren (22). Weil die Tochter von Willi Herren (✝45) den veganen Frischkäse nutzte, kam es zwischen ihr und der einstigen GNTM-Kandidatin zu einem hitzigen Konflikt, bei dem Alessia mit einem Brotmesser herumfuchtelte und ihr drohte. Wie Bild berichtet, zieht das jetzt rechtliche Konsequenzen nach sich. "Ich habe erst langsam realisiert, was da vorgefallen ist. Das war für mich eine Morddrohung und ist durch nichts zu entschuldigen. Deshalb habe ich Anzeige bei der Hamburger Polizei wegen Bedrohung und Beleidigung gestellt", offenbart Tessa.

Sie halte das Verhalten der 22-Jährigen für "kriminell" und "unterste Schublade" – weshalb sie sich auch weitestgehend von ihr distanzieren möchte. Der Konflikt habe Erinnerungen aus ihrer Kindheit hochgebracht: Tessas Vater und einige Klassenkameraden waren ihr gegenüber früher gewalttätig geworden. "Durch die Attacke von Alessia kam alles wieder hoch. Mir geht es schlecht, ich habe mich jetzt erst mal zurückgezogen, brauche Ruhe, um alles zu verarbeiten", erklärt die Veganerin aus Leidenschaft und fügt hinzu: "Niemand sollte sich im öffentlichen Leben so verhalten. Das ist eine Straftat!"

Die Auseinandersetzung zwischen der 35-Jährigen und Alessia ereignete sich in der vierten Folge des beliebten Reality-TV-Formats. Bereits davor hatte es einen Disput über die Verwendung der veganen Lebensmittel gegeben, doch als die Promitochter den veganen Frischkäse aus dem Kühlschrank holte, platzte Tessa endgültig der Kragen. "Ich möchte mein Brot zu Ende schmieren, dann fasse ich das auch nicht mehr an, du krankes Stück, Alter", regte sich Alessia daraufhin auf, bevor sie brüllte: "Junge, die f*ckt mich so ab. Ich schwöre, wenn diese Kameras nicht hier wären. Diese Dreckige."

RTL Tessa Bergmeier bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

RTL Alessia Herren, Rafi Rachek und Can, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, 2024

