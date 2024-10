Nach Trennung: Halle Bailey teilt süßes Foto mit ihrem Sohn

Halle Bailey (24) fokussiert sich nach ihrer Trennung auf das Wichtigste in ihrem Leben: ihren kleinen Sohn Halo. Am Freitag versüßte die Schauspielerin ihren Fans den Tag mit einem süßen Kuschelfoto mit ihrem Nachwuchs. Darauf hält sie ihr Baby liebevoll in den Armen. "Das Leben ist wunderschön", schreibt die Arielle, die Meerjungfrau-Darstellerin zu dem Schnappschuss. Offenbar möchte sie nach ihrer Trennung von DDG (27) positiv in die Zukunft blicken. Die wertvolle Zeit mit ihrem Söhnchen und auch Fitness scheinen ihr aktuell richtig gutzutun, wie Halles Post zeigt.

Erst in der vergangenen Woche gab Halles Ex bekannt, dass sie nicht länger zusammen sind. "Nach langem Nachdenken und intensiven Gesprächen haben Halle und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen", erklärte der Rapper überraschend in einem Statement auf Social Media. Die Entscheidung, ihre Beziehung zu beenden, sei ihnen nicht leichtgefallen. "Aber wir glauben, dass es der beste Weg für uns beide ist. Ich schätze die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, und die Liebe, die wir geteilt haben", meinte DDG abschließend.

Halle und DDG gingen seit 2022 gemeinsam durchs Leben. Ende 2023 durften sie dann ihren Sohn Halo auf der Welt willkommen heißen. Trotz der Trennung betonte DDG, dass ihre Liebe zueinander tief und wahr bleibe und sie weiterhin beste Freunde seien. In seinem Podcast "No Ordinary Podcast" machte er deutlich, wie wichtig ihnen beiden die gemeinsame Elternschaft ist. "Ich und Halle sind für immer eine Familie, für immer", stellte der Musiker klar. Für ihren Sohn wollen sie zusammenhalten. Böses Blut gibt es zwischen ihnen nach ihrem Liebes-Aus also offenbar nicht.

Getty Images Halle Bailey im Februar 2023

Getty Images Halle Bailey und DDG

