Online-Generator: So bekam Post Malone seinen Künstlernamen

Der Rapper Post Malone (29), dessen bürgerlicher Name Austin Richard Post lautet, ist aus dem internationalen Musikbusiness nicht mehr wegzudenken. Doch wie kam der Musiker eigentlich zu seinem ungewöhnlichen Künstlernamen? Laut den Berichten von Mirror erklärte er selbst in der Vergangenheit, dass sich Post einfach von seinen Nachnamen ableitet und er in seinen Teenagerjahren einen Online-Rap-Namensgenerator nutzte, der ihn auf Malone brachte.

Post Malone schaffte seinen Durchbruch mit seiner Debütsingle "White Iverson", die ihm einen Plattenvertrag mit Republic Records bescherte. Es folgten erfolgreiche Singles wie "Sunflower" oder "Better Now". Bereits seit seiner Kindheit musizierte der US-Amerikaner – inspiriert wurde er von seinem Vater Rich Post, der viel Musik hörte.

Mittlerweile zählt Post Malone zu den ganz Großen im Musikbusiness. Selbst Taylor Swift (34) holte sich den 29-Jährigen für ihr neues Album "The Tortured Poets Department" ins Boot. Gemeinsam nahmen sie das Lied "Fortnight" auf. Für die Zusammenarbeit zeigte sich Post Malone sehr dankbar. "Es passiert nur einmal im Leben, dass jemand wie Taylor Swift auf diese Welt kommt. Ich bin überwältigt von deinem Herzen und deinem Verstand und fühle mich mehr als geehrt, dass man mich gebeten hat, dir bei deiner Reise zu helfen", erklärte er im April auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Post Malone, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Post Malone und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige