Post Malone schwärmt von Zusammenarbeit mit Taylor Swift

Post Malone (28) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus! Vor wenigen Tagen erschien Taylor Swifts (34) neues Album "The Tortured Poets Department". Auf der Platte singt die 14-fache Grammy-Gewinnerin nicht nur alleine, sondern holte sich auch Kollegen mit ins Boot. Posty ist auf dem Track "Fortnight" zu hören – und ist dafür wohl sehr dankbar. "Es passiert nur einmal im Leben, dass jemand wie Taylor Swift auf diese Welt kommt. Ich bin überwältigt von deinem Herzen und deinem Verstand und fühle mich mehr als geehrt, dass man mich gebeten hat, dir bei deiner Reise zu helfen", schreibt der Musiker auf Instagram und fügt abschließend liebevoll hinzu: "Ich liebe dich so sehr. Danke, Tay."

Aber auch die 34-Jährige ist offenbar total begeistert von ihrem Kumpel. Zusammen nahmen sie für ihren Song auch ein Musikvideo auf, in dem nicht nur die beiden, sondern auch die Schauspielstars Ethan Hawke (53) und Josh Charles (52) mitspielten. Taylor fand liebe Worte für alle drei Co-Stars im Netz: "Post Malone hat mich am Set als unser gequälter, tragischer Held umgehauen und ich bin ihm so dankbar für alles, was er in diese Zusammenarbeit gesteckt hat. Ich lache immer noch, weil ich mit den coolsten Typen der Welt arbeiten durfte, Ethan und Josh."

"The Tortured Poets Department" ist das elfte Studioalbum der Musikerin. Die Platte brachte sie direkt mit einer großen Überraschung raus: Zwei Stunden nach Veröffentlichung verkündete sie, dass es eine weitere Version gibt – auf der 15 weitere Lieder sind. Ihre Fans durften sich also über insgesamt 31 neue Songs an einem Tag freuen, die sie wohl auch rauf und runter hörten. Taylor gelang mit dem Album nämlich ein weiterer Rekord. "Am 19. April 2024 wurde 'The Tortured Poets Department' das meistgestreamte Album auf Spotify innerhalb eines Tages und Taylor Swift wurde die am meisten gestreamte Künstlerin an einem einzigen Tag in der Geschichte von Spotify", verkündete der Streaming-Dienst via X.

Getty Images Post Malone, Rapper

Getty Images Taylor Swift, US-amerikanische Musikerin

