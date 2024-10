Patricija und Alexandru Ionel verraten Namen ihrer Zwillinge

Patricija (29) und Alexandru Ionel (30) wollen ihre Fans nicht länger auf die Folter spannen und lüften nun endlich das Geheimnis um die Namen ihrer Zwillinge. "Wir freuen uns riesig, euch unsere zwei neuen Familienmitglieder vorzustellen: Elison Amory und Melody Amory", schreiben die frischgebackenen Eltern zu einem Bild von sich und ihren Babys auf Instagram. Die Let's Dance-Stars verraten außerdem, welche Bedeutung die Namen von ihrem Sohn Elison und ihrer Tochter Melody haben.

"Elison enthält die gleichen Buchstaben wie Noelis, unser großer Schatz, und so haben die beiden Brüder eine besondere Verbindung", erklären Patricija und Alexandru. Auch der Familienname finde sich im Namen ihres zweiten Sohnes wieder. "Melody ist ein wunderschöner, klangvoller Name, der perfekt zu unserer künstlerischen Familie passt und die Musik in unserem Leben widerspiegelt", schreibt das Tänzerpaar weiter. Der gemeinsame Zweitname schaffe für die Geschwister eine noch engere Bindung.

Ende September verkündeten Patricija und Alexandru die freudige Nachricht, dass ihre Zwillinge das Licht der Welt erblickt haben. "Unsere zwei süßen Mäuse sind fit und gesund in diese wunderschöne Welt gekommen", ließen sie ihre Fans auf Social Media wissen und fügten hinzu: "Wir könnten nicht glücklicher sein! Jetzt beginnt eine neue Reise für uns als Familie."

Anzeige Anzeige

Instagram / bellatricija Patricija und Alexandru Ionel mit ihren Zwillingen, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / bellatricija Alexandru und Patricija Ionel mit ihrem Sohn Noelis und ihren Zwillingen

Anzeige Anzeige