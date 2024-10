Süße Fotos: Salma Hayek feiert 18. Geburtstag von Stiefsohn

Salma Hayek (58) ist seit 2009 mit François-Henri Pinault (62) verheiratet und hat mit ihm die gemeinsame Tochter Valentina. Aus einer vorangegangenen Beziehung brachte ihr Gatte bereits Kinder in die Ehe, wie ihren Stiefsohn Augustin James Evangelista. Dieser feiert nun einen ganz besonderen Ehrentag: Er ist 18 Jahre alt geworden! Die Schauspielerin widmet dem Geburtstagskind einen liebevollen Instagram-Post am Freitag. Unter einer Reihe süßer Familienfotos gratuliert sie: "Alles Gute zum 18. Geburtstag Augie, du bist jetzt offiziell ein erwachsener Mann, zumindest rechtlich in Mexiko und Frankreich."

Ihre niedlichen Wünsche führt sie im Laufe des Textes noch weiter fort: "[...] Du bringst Wärme und Licht für alle um dich herum. Bring bitte weiterhin das Lachen und die Freude. Wir lieben dich so sehr." Zahlreiche Fans schließen sich unter dem Beitrag den herzerwärmenden Gratulationen an. Darunter ist auch ein Kommentar von Augustins Mutter, dem Model Linda Evangelista (59), zu finden, der besagt: "18 Jahre voller Liebe!"

Etliche Anhänger von Salma können bis heute nicht glauben, dass die beliebte Darstellerin selbst kein junger Hüpfer mehr ist – denn rein optisch begeistert sie ihre Fans mit ihrem jugendlichen Aussehen und einem strahlenden Look! Ihre Wunderwaffe gegen die Hautalterung offenbarte sie völlig offen in einem Gespräch mit Elle: "Ich verwende einen Inhaltsstoff namens Tepezcohuite, der in Mexiko für Brandopfer verwendet wird, weil er die Haut vollständig regeneriert!"

Instagram / salmahayek Salma Hayek und ihr Stiefsohn Augustin James Evangelista

Instagram / salmahayek Salma Hayek im Bikini

