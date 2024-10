Ariana Grande verzaubert im glänzenden Vintage-Look bei SNL

Ariana Grandes (31) Look bei Saturday Night Live war eine kleine Zeitreise. Die Sängerin durfte in der kultigen Late-Night-Show mal wieder ihren Humor beweisen und trat am Samstagabend als Gastmoderatorin auf. Dafür schmiss sie sich richtig in Schale und suchte sich einen ganz besonderen Look aus, wie Aufnahmen von Vogue zeigen. Ariana trug ein magentafarbenes Kleid ohne Träger, mit einem korsettähnlichen Oberteil und einem tulpenförmigen Rock mit breiten Falten. Die noble Robe ist ein echtes Vintage-Stück: Es stammt aus der Kollektion von Stardesigner Thierry Mugler (✝73) von 1982. Um das Kleid strahlen zu lassen, hielt die US-Amerikanerin sich mit Make-up und Schmuck zurück. Sie band lediglich ihre erdbeerblonden Haare zu einem festen Knoten.

Dass Ariana einen Rosaton für ihren Look wählte, wird kein Zufall gewesen sein. Immerhin promotet sie seit Monaten ihren neuen Film "Wicked", der im November seine Premiere feiern wird, in verschiedenen Rosa-Nuancen. In dem Blockbuster spielt sie die gute Hexe des Nordens, Galinda, und trägt vorzugsweise Rosa. Ihr Gegenstück im Film ist die böse Hexe Elphaba (Cynthia Erivo, 37), die meist in Schwarz und vor allem mit der unverkennbaren grünen Haut auftritt. Sowohl Ariana als auch ihr Co-Star Cynthia setzten in den vergangenen Monaten ebenfalls auf dieses Farbkonzept, um die Werbetrommel für ihren Film zu rühren. So trugen sie beispielsweise auch bei den Oscars und den Olympischen Spielen Rosa und Dunkelgrün.

Die Verfilmung des berühmten Musicals ist schon jetzt in aller Munde und die Erwartungen scheinen riesig zu sein. Für Ariana wird der Streifen wohl aber etwas Besonderes sein, egal ob er erfolgreich ist oder nicht. Zum einen schloss sie hier nämlich eine so innige Freundschaft, wie sie in Hollywood wohl nur selten ist. Schon seit Beginn des Jahres sind sie und Cynthia unzertrennlich und haben sogar schon die gleichen Tattoos, die sie mit einer Songzeile aus "Wicked" an die gemeinsame Zeit erinnern. Zum anderen soll die 31-Jährige am Set ihren Freund Ethan Slater (32) kennengelernt haben. Ihre Beziehung halten die beiden aber privat und Ariana zeigt sich nur ab und zu vertraut mit dem Broadway-Star.

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2024

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Cynthia Erivo, "Wicked"-Darstellerinnen

