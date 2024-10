Die Hamburger Staatsanwaltschaft fahndet nach Marc Terenzi

Erneuter Rückschlag für Marc Terenzi (46): Die Staatsanwaltschaft Hamburg fahndet laut Informationen der Bild-Zeitung nach ihm! Es geht dabei um eine Partynacht im vergangenen Jahr in Hamburg. Marc und seine damalige Freundin Verena Kerth (43) sollen nach einer Kneipentour in der Hansestadt im exklusiven Nobel-Hotel The George aufeinander losgegangen sein. Zunächst wurden beide angezeigt – das Verfahren gegen die Blondine wurde aber mittlerweile eingestellt. Während des Ermittlungsverfahrens gegen den Ex-Mann von Sarah Connor (44) wurde nun von den Beamten festgestellt, dass keine ladungsfähige Anschrift vorliegt. Daher wurde im polizeilichen Auskunftssystem vermerkt, dass nach Marc gesucht wird.

Die Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens erklärte gegenüber dem Blatt: "Es läuft eine Aufenthaltsfahndung zwecks Ermittlung der Anschrift." Bis dahin wurde das Verfahren vorläufig eingestellt. Das Boulevardmagazin erreichte Marc auf seinem Handy – er ist laut eigenen Angaben noch immer in der Entzugsklinik.

Der 46-Jährige ließ sich vor einigen Wochen in eine Klinik in Berlin einweisen. "Marc bekommt jetzt die Hilfe, die er braucht. Er wurde in seiner letzten Beziehung nur gedemütigt, verletzt und klein gemacht. Er hat kein Selbstwertgefühl mehr", berichtete seine beste Freundin Mandy im Gespräch mit Bild. Unter anderem soll sich Marc einer Traumatherapie unterziehen.

