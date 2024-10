Hailey Bieber hält ihre Eltern aus Baby Jacks Leben raus

Hailey Bieber (27) und ihr Ehemann Justin Bieber (30) haben kürzlich die Geburt ihres Sohnes Jack gefeiert. Doch anstatt die Unterstützung ihrer Familie in Anspruch zu nehmen, halten sie bewusst Abstand zu Stephen Baldwin (58) und Kennya Baldwin. Insider berichten gegenüber Daily Mail von einer langen Reihe an Spannungen zwischen Hailey und ihren Eltern, in denen es sich unter anderem um religiöse und politische Differenzen drehen würde. Die Beziehung soll sich bereits vor der Geburt verschlechtert haben, da Hailey ihren Eltern ihre Schwangerschaft monatelang verheimlichte.

Die 27-Jährige unterstützt Politiker wie Kamala Harris (59) und gehört mit ihrem Ehemann zur umstrittenen Churchome-Gemeinde, die eine moderne Auslegung des Christentums vertritt. Im Gegensatz dazu sind ihre Eltern überzeugte Evangelikale und Anhänger von Donald Trump (78), was die Spannungen innerhalb der Familie weiter verstärke. Das wurde besonders deutlich, als Stephen öffentlich darum bat, für Hailey und Justin zu beten, was zu einem Streit geführt haben soll. Trotz der Spannungen schwärmte Stephen kürzlich über seinen Enkelsohn Jack: "Er ist unglaublich süß", sagte er in einem Interview mit People, ohne weitere Details preiszugeben.

Mit 17 Jahren zog Hailey nach New York, um ihre Modelkarriere zu starten, und lebt seitdem weitgehend unabhängig von ihrer Familie. Spannungen mit ihrer Schwester Alaia (31) und das Gefühl, immer als "schwarzes Schaf" der Familie gesehen zu werden, könnten ebenfalls zu der familiären Entfremdung beigetragen haben. Hailey äußerte sich selbst in einem Interview mit W Magazin zur Distanz und nannte ihre früh erlernte Unabhängigkeit als Grund. Außerdem hob sie hervor, mittlerweile ihre eigene Familie gegründet zu haben. Laut eines Insiders gegenüber Daily Mail soll auch Justin Schwierigkeiten haben, mit der Familie Baldwin zurechtzukommen. Er betrachte sie als ähnlich dysfunktional wie seine eigene Familie.

Getty Images Kennya Baldwin und Stephen Baldwin, Eltern von Hailey Baldwin

Getty Images Alaia Baldwin, Stephen Baldwin und Hailey Bieber im Jahr 2014

