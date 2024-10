Irina Shayk teilt seltene Aufnahmen mit ihrer Tochter Lea

Irina Shayk (38) hat seltene Einblicke in ihr Leben mit ihrer Tochter Lea de Seine Shayk Cooper (7) gegeben. In ihrem neuesten Instagram-Post teilt das Model gleich zwei Fotos der Siebenjährigen. Auf einer Aufnahme sieht man Lea am Strand, wie sie in bunten Shorts, blauem Sweatshirt und flauschiger weißer Mütze aufs Meer blickt. Ein Selfie zeigt das Mutter-Tochter-Duo dann gemeinsam am Strand, wie sie glücklich in die Kamera strahlen. Das Gesicht der Kleinen versteckt die gebürtige Russin hinter einem Herz-Emoji. Unter dem Post erklärt Irina, dass sie Dinge teile, in die sie "verliebt ist".

Erst im Juni gewährte die 38-Jährige entzückende Einblicke in Momente, die Lea als Kleinkind zeigen. Ein Foto zeigt Irina und ihre Tochter auf einer Leopardendecke. Beide strahlen dabei über beide Ohren. Auf einem anderen Foto tragen die beiden den gleichen Badeanzug mit Katzenmotiv. "Pass vor den Miezekätzchen auf", kommentierte die Ex von Cristiano Ronaldo (39) den Instagram-Beitrag.

Lea ist die Tochter von Irina und dem Schauspieler Bradley Cooper (49). Trotz der Trennung im Jahr 2019 verstehen sich die beiden blendend und kümmern sich gemeinsam um ihren Nachwuchs. "Wir finden immer einen Weg", betonte die Laufstegschönheit im Gespräch mit Elle und erklärte, dass "Bradley der beste Vater ist, den Lea und ich uns vorstellen können".

Anzeige Anzeige

Instagram / irinashayk Lea de Seine Shayk Cooper und Irina Shayk

Anzeige Anzeige

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk im Januar 2019 in New York

Anzeige Anzeige