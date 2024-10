Nach Unfall: Katie Price kann Urlaub mit Verband genießen

Katie Price (46) scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Die Reality-TV-Darstellerin verstauchte sich bei einem Unfall in ihrem Zypern-Urlaub nämlich den Knöchel. Die Fans können aber aufatmen: Das ehemalige Boxenluder entspannt sich nämlich schon wieder am Pool. Aufnahmen, die Mirror veröffentlichte, zeigen Katie in einem knappen weißen Zweiteiler beim Sonnen – ihr Fuß war dabei aber noch immer in einen weißen Verband eingewickelt.

Bereits vor wenigen Tagen wurde Katie gemeinsam mit ihrem Partner John Joe Slater im Urlaub gesichtet. Auf Fotos, die Daily Mail veröffentlichte, sieht man, wie der ehemalige "Married at First Sight"-Teilnehmer seine Katie in einem Rollstuhl aus dem Krankenhaus schiebt. Die 46-Jährige trug für den Besuch in der Klinik lediglich einen knappen, grünen Bikini.

Katie und JJ gehen seit Anfang dieses Jahres gemeinsam durchs Leben. Den beiden Reality-TV-Stars scheint es sehr ernst mit ihrer Beziehung zu sein: Im Mai ließen sie sich ein Partner-Tattoo stechen. Auf ihren Handflächen prangen nun die Worte "Baby darling". Die Körperbemalung entstand dabei auch während eines Urlaubs auf Zypern.

ActionPress JJ Slater und Katie Price

Instagram / johnjoeslater Katie Price und JJ Slaters Partnertattoo

