Deshalb kehrt Robert Downey Jr. ins Marvel-Universum zurück

Robert Downey Junior (59) spielte vor fünf Jahren zum letzten Mal seine ikonische Rolle als Iron Man in "Avengers: Endgame". Doch kürzlich überraschte er alle auf der Comic-Con in San Diego mit der Verkündung, dass er in zwei kommenden MCU-Filmen als Doktor Victor Von Doom zurückkehren wird. In einem Interview mit dem "The Hollywood Reporter’s Awards Chatter"-Podcast enthüllte er vor wenigen Tagen, weshalb er sich für diesen unerwarteten Schritt entschied: Der Grund war ein Gespräch mit dem Präsidenten von Marvel Kevin Feige (51) und Disney-Chef Bob Iger!

Wie der Fanliebling sich erinnerte, fragte Kevin die anwesende Runde: "Wie können wir nicht rückwärts gehen? [...] Wie können wir weiterhin die Erwartungen übertreffen?" Die Antwort auf all diese Fragen war der Bösewicht Victor Von Doom. Robert sei von Anfang an begeistert gewesen und betonte in Bezug auf die Produktion: "Ich kann nicht zu viel sagen, aber das, was sich dort gerade abspielt, übersteigt meine Erwartungen an das, was möglich ist!" Er untermalte, dass er bei dieser Rolle ein gutes Bauchgefühl habe und dem Publikum die Unterhaltung bieten könne, die es gerne erleben möchte.

Die zahlreichen Anhänger der Filme stehen seinem Comeback als Doctor Doom im Netz allerdings überwiegend kritisch gegenüber. So beschwerten sich nach der Bekanntgabe einige Fans auf X: "Das ist total dämlich. Tony Stark hatte einen guten Abgang in 'Avengers: Endgame'. Sie hätten es dabei belassen sollen." Andere Nutzer haben die Hoffnung, dass der Charakter als eine böswillige Version von Iron Man in einem anderen Universum existiert und somit die Rückkehr des Darstellers eine sinnvolle Erklärung wäre.

Getty Images Louis D'Esposito, Kevin Feige, Robert Downey Junior, Joe und Anthony Russo bei der Comic-Con 2024

Robert Downey Jr. als Iron Man

