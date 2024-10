So lässig trifft sich Königin Máxima mit griechischen Royals

Königin Máxima (53), Prinzessin der Niederlande, strahlte am Freitagabend Glamour aus, als sie sich in London mit den griechischen Royals, Kronprinz Pavlos und seiner Frau Prinzessin Marie-Chantal, getroffen hat. Wie Hello! berichtet, wurde die königliche Gesellschaft in Mayfair vor dem exklusiven Club Oswald's gesichtet. Dieser Club, der fast ausschließlich Mitgliedern offensteht, ist vor allem bei britischen Royals beliebt, einschließlich Prinzessin Eugenie (34), Prinzessin Beatrice (36) und Prinz William (42). Bilder, die dem Magazin vorliegen, zeigen, dass Máxima zu diesem Anlass in einem eleganten dunkelblauen Bouclé-Anzug erschien, der ihre schlanke Figur betonte. Dazu kombinierte sie passende Pumps, die ihren eleganten Look unterstrichen.

Die Gastgeber des Treffens, Pavlos und Marie-Chantal, trugen ebenfalls sehr stylishe Outfits. So entschied sich die 56-Jährige für ein herbstliches Ensemble aus einem orangefarbenen Midikleid und einem mokkafarbenen Mantel. Pavlos hingegen erschien in einem klassischen weißen Hemd und einem schicken Mantel. Neben dem Treffen in London waren die griechischen Royals zuvor bei der Hochzeit von Prinzessin Theodora und Matthew Kumar in Athen gesehen worden. Und diese Feierlichkeiten hatten es in sich ...

In einer rührenden Geste führte nämlich Pavlos seine Schwester zum Altar und teilte diesen besonderen Moment mit der gesamten Familie. Die Hochzeitsfeier fand in einem Hotel in Vouliagmeni statt, einem Ort von besonderer Bedeutung für die Familie: Hier, auf dem Gelände des ehemaligen Stars Nightclub, hatten auch ihre Tante Königin Sofia (85) von Spanien und Onkel König König Juan Carlos (86) im Jahr 1962 ihre Hochzeit gefeiert. Königin Sofia, gebürtige Prinzessin von Griechenland und Dänemark, verbindet so nicht nur familiäre Bande, sondern auch wertvolle Erinnerungen mit diesem Ort.

Getty Images Königin Máxima, 2023

MEGA Prinzessin Theodora von Griechenland mit ihrem Mann Matthew, September 2024

