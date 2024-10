Tochter North West enthüllt: Kocht Kim Kardashian überhaupt?

In einem Gespräch mit Interview Magazine fragte Kim Kardashian (43) ihre Tochter North West (11) offen nach ihrer Meinung zu ihren Kochkünsten. "Du hast schon lange nicht mehr für uns gekocht. Das letzte Mal war vor zwei [Jahren an] Halloween", antwortete North daraufhin frech. Die The Kardashians-Bekanntheit erinnerte sich lachend an das besagte Mahl und erklärte: "Es gab Mac and Cheese, frittiertes Hühnchen und Maisbrot."

Damit aber noch nicht genug: Die Elfjährige ließ nicht locker und neckte ihre Mutter weiter. "Du bist wirklich gut darin, mir Gurken mit Salz zuzubereiten", fügte North in dem Interview hinzu und machte sich über Kims bevorzugte Zubereitung von Snacks lustig. Kim bezeichnete sich daraufhin als "one-trick pony", was so viel bedeutet, dass sie nur wenige Gerichte gut beherrsche.

Seit der Scheidung im November 2022 teilen sich Kim und ihr Ex-Mann Kanye West (47) das Sorgerecht ihrer vier Kinder. Während die 43-Jährige ihre Sprösslinge in ihre Realityshow einbindet und ihre Momente in sozialen Netzwerken teilt, ließ der Rapper seine Tochter North kürzlich bei Konzerten auftreten. Einer der Höhepunkte war dabei in Seoul, wo North gemeinsam mit ihrem Vater auf der Bühne stand und Tausende Fans begeisterte.

Anzeige Anzeige

Getty Images North West und Kim Kardashian im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige Anzeige