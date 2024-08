Kanye West und Bianca reisen mit den Kindern nach Südkorea

Kanye West (47) veranstaltet eine Listening-Party für sein Album "Vultures 2" in Südkorea. Am Freitagmorgen landete der Rapper an einem Flughafen des ostasiatischen Landes und sorgte für eine ziemliche Überraschung: Nicht nur seine Ehefrau Bianca Censori (29), sondern auch drei seiner vier Kinder stiegen aus dem Flieger! Neben Chicago West (6), die von dem Model auf dem Arm getragen wurde, waren auch North West (11) und Sohnemann Saint West (8) mit von der Partie. Das zeigen Fotos, die TMZ vorliegen.

Ein Detail sticht auf den Paparazzibildern besonders ins Auge: Bianca strahlt bis über beide Ohren, während sich die Sechsjährige an ihre Stiefmama kuschelt. Diese Verbindung zwischen der 29-Jährigen und Chicago erinnert an einen Moment, der sich im Dezember vergangenen Jahres abspielte: Nach einem Konzert von Kanye trug sie ihre Stieftochter schützend an den Fotografen und Fans vorbei. Daraufhin verschwand die Beauty mit ihr und ihren Geschwistern in einem Wagen, der sie sicher nach Hause brachte.

Wie prima sich Bianca mit dem Nachwuchs ihres Ehemanns versteht, wurde auch im vergangenen Frühjahr deutlich. Wie Daily Mail berichtet, bummelte North gemeinsam mit der gebürtigen Australierin durch die Stadt der Liebe. In Paris ließen es sich die zwei Ladys richtig gut gehen und gönnten sich verschiedene Naschereien der Fast-Food-Restaurants McDonald's und Popeyes. Wie überglücklich die Elfjährige über die Zweisamkeit mit ihrer Stiefmutter war, zeigte die Schülerin mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

actionpress North West, Chicago West und Bianca Censori

Instagram / kimkardashian North West vor dem Louvre in Paris

