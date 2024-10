Zu alt? Pete Wicks möchte der TV-Welt den Rücken zukehren

Pete Wicks (35) hat überraschend seinen Ausstieg aus der TV-Branche angekündigt. Bekannt geworden durch seine Auftritte in Sendungen wie "The Only Way Is Essex" und "Celebs Go Dating", erklärte der Realitystar nun, dass er sich aus dem Rampenlicht zurückziehen möchte. "Ich werde so schnell nicht zu 'Celebs Go Dating' zurückkehren", verriet Pete in einem Interview mit The Sun und witzelte: "In meinem Alter werde ich mich damit abfinden, alleine zu sterben. Ich werde ein Single-Mann mit meinen Hunden sein."

In dem Gespräch plauderte der 35-Jährige außerdem aus, dass er nach zehn Jahren im Fernsehen Platz für neue Talente machen möchte. "Ich habe ein Jahrzehnt überlebt. Es ist an der Zeit, den Stab an jüngere, besser aussehende und talentiertere Menschen weiterzugeben", sagte er mit einem Augenzwinkern. Eine Ausnahme würde die TV-Bekanntheit dennoch machen: Pete zeigte Interesse an einer Teilnahme bei "Celeb Race Across The World" zusammen mit seinem Kumpel Sam Thompson (32). "Das ist die einzige Realityshow, die ich noch machen würde", gestand er und fügte hinzu: "Sam würde es lieben, wenn wir das zusammen machen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen würden, gemeinsam ins Ziel zu kommen!"

Ob Pete sich abseits der Kameras intensiver mit dem Thema Liebe auseinandersetzen wird? Im Interview mit der New York Times gestand er nämlich im September, dass er sich derzeit noch nicht vorstellen könne, sich an jemanden zu binden: "Im Moment bin ich noch nicht bereit, mich mit ganzem Herzen auf eine romantische Beziehung einzulassen, weil ich mich selbst noch nicht ganz verstehe." Dennoch wolle er in Zukunft unbedingt heiraten und eine Familie gründen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Thompson and Pete Wicks, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Wicks, Realitystar

Anzeige Anzeige