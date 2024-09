Heiraten? Pete Wicks spricht Klartext über sein Liebesleben

Das Thema Liebe scheint Pete Wicks (35) sehr zu beschäftigen. Vor allem die Tatsache, dass es damit aktuell anscheinend nicht so besonders gut läuft. Denn im Interview mit der New York Times gibt er zu: "Im Moment bin ich noch nicht bereit, mich mit ganzem Herzen auf eine romantische Beziehung einzulassen, weil ich mich selbst noch nicht ganz verstehe." Dennoch weiß er, dass er irgendwann auf jeden Fall heiraten möchte und sogar eine eigene Familie gründen will. Er fügt hinzu: "Ich bin mit so vielen Möglichkeiten gesegnet worden, aber was nützt das, wenn ich sie mit niemandem teilen kann?"

In den vergangenen Jahren wurde der The Only Way Is Essex-Star schon mit verschiedenen Frauen in Verbindung gebracht, darunter Megan McKenna (31), Shelby Tribble und Chloe Sims (42). Offensichtlich hat keine dieser Beziehungen besonders lange gehalten. Und Pete weiß auch, warum dem so ist: Laut ihm verlieben sich Frauen eher in "die Vorstellung von ihm" und nicht in "sein wahres 'Ich'". Sein Blick in die Zukunft fällt daher recht düster aus. "Ich würde liebend gerne eine Ehefrau finden. Aber wahrscheinlich werde ich einer dieser Männer, die allein sterben", meint er im Interview weiter.

Doch was bedeutet das für den Flirt mit Maura Higgins? Anfang August wurden die beiden noch dabei gesehen, wie sie leidenschaftliche Küsse austauschten. Wie The Sun damals berichtete, waren sie zusammen auf einem Date, als die irische Moderatorin ihre Arme um den Engländer legte und ihn an sich zog. Ein Informant erzählte dem Blatt damals: "Maura und Pete schienen wirklich ineinander verliebt zu sein und schauten sich immer wieder in die Augen, bevor sie sich wieder mehrmals küssten. Sie sahen total verliebt aus und versuchten nicht, das vor anderen zu verbergen."

Getty Images Pete Wicks, Autor

Getty Images Maura Higgins im Mai 2024

