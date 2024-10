Alessia Herren und Can kehren Sommerhaus-Allianz den Rücken

Bereits in den vergangenen Episoden von Das Sommerhaus der Stars begann die Allianz rund um Raúl Richter (37), Vanessa Schmitt und Co. zu bröckeln. Auch in Folge neun sind die Mitglieder Sam Dylan (33), Rafi Rachek (34), Theresia Fischer (32) und Stefan der Meinung, dass Alessia Herren (22) und Can zu viel mit "Temptation" – aka Umut Tekin (27) und Emma Fernlund – abhängen. Tatsächlich trifft das Paar nach einem Gespräch mit den zwei Außenseitern eine Entscheidung: Vor dem Stimmungsbarometer verkünden die Tochter von Willi Herren (✝45) und ihr Ehemann, dass sie zukünftig ihr eigenes Ding machen werden: "Wir dachten nicht, dass das hier alles so skrupellos läuft. Aber ab jetzt sind wir mit allen Waffen bewaffnet und jetzt können die Leute sich auf was gefasst machen."

Die Allianz scheint zerbrochen – doch was hat das Paar letztendlich dazu bewegt? Tatsächlich haben sie im Gespräch mit Umut und Emma Dinge erfahren, die ihre Entscheidung wohl beeinflusst haben. "Ich habe gehört, wie die über euch gesprochen haben", offenbaren die Temptation Island V.I.P.-Stars und machen deutlich, dass die Allianz über das Paar gelästert hat. Ihr Partner fährt fort: "Also wenn Emma und ich weg sind und die Neuen weg sind, dann seid ihr wahrscheinlich die nächsten." Außerdem will Emma über Alessia und Can wissen: "Die denken zwar, sie gehören dazu, aber sie sind das schwächste Glied von dieser Gruppe."

Waren das nur gut gemeinte Ratschläge von Umut und Emma oder verfolgt das Paar ein eigenes Ziel? Die beiden waren von Anfang an kein Teil der Allianz. Ganz im Gegenteil: Schon seit Folge eins ecken die Blondine und der ehemalige Bachelorette-Kandidat immer wieder an. Vor allem mit Sam und Rafi kommt der temperamentvolle Umut gar nicht zurecht. Schon am ersten Abend brachten die beiden Männer Reality-TV-Anfängerin Emma zum Weinen, woraufhin der 27-Jährige austickte. "Kein Mensch bringt meine Frau zum Heulen", wetterte er und drohte Rafi: "Ich mache dein Leben hier zur Hölle."

Anzeige Anzeige

RTL/ Stefan Gregorowius Umut Tekin und Emma Fernlund, neue "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige