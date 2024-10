Emmy Russ kämpft beim Fame Fighting gegen Eva Benetatou

Am 9. November geht das Promi-Box-Event Fame Fighting in die nächste Runde – dort stellen etliche Stars und Sternchen ihr Boxtalent unter Beweis. Nun steht ein weiteres Duo fest, das in wenigen Wochen im Ring gegeneinander antreten wird. "Minimumweight Fight, Emmy Russ (25) kämpft am 9. November gegen Eva Benetatou (32) in Bonn", verkündet der Veranstalter jetzt auf dem offiziellen Instagram-Kanal.

Die zwei Realitystars teilen eine gemeinsame Vergangenheit und haben deshalb allen Grund, ihre Differenzen ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Im vergangenen Jahr trafen die beiden bei Kampf der Realitystars aufeinander – und das verlief nicht gerade harmonisch. "Ich habe ihr eine Frage über ihren richtigen Namen gestellt und bin da schon ins Fettnäpfchen getreten. Sie hat dann versucht, mit mir einen Streit zu beginnen oder mich anzufeinden, obwohl ich überhaupt nichts gemacht habe", erinnert sich Eva gegenüber Bild an ihre Zeit mit der Blondine. Doch auch Emmy ist alles andere als begeistert von der einstigen Der Bachelor-Teilnehmerin: "Eva hat mich damals hart beleidigt."

Neben Eva und Emmy steht bereits ein weiteres Kampfduell fest: Der ehemalige Are You The One?-Kandidat Juliano Fernandez wird mit Love Island-Bekanntheit Tobias Pietrek in den Ring steigen. "Die beiden mögen sich absolut nicht und können es nicht mehr abwarten, in den Ring zu steigen", hieß es unter der Verkündung des Veranstalters auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige