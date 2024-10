Emotional nach Promi-BB-Exit: Verena Kerth geht es nicht gut

Am Montagabend wurde bei Promi Big Brother entschieden, welcher der Stars den Container als Allererstes verlassen muss. Getroffen hat es Verena Kerth (43). Gefasst verabschiedete sich die Radiomoderatorin von den übrigen Kandidaten. Bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" schlägt sie jedoch kurz nach ihrem Exit ganz andere Saiten an. Mit Tränen in den Augen erklärt Verena, sie habe zwei extrem schwere Jahre hinter sich und spielt damit auf ihre Ex-Beziehung mit Marc Terenzi (46) an. "Es ging anderthalb Jahre um Probleme, die gar nicht meine Probleme waren", berichtet die Blondine. Sie gesteht: so richtig gut gehe es ihr noch nicht wieder.

Verena und Marc sind seit Mai getrennt. Während der gemeinsamen Zeit soll es immer wieder zu ausufernden Streits gekommen sein – wegen einer Auseinandersetzung im Mai 2023 wird gegen den Sänger ermittelt. Beide Ex-Partner werfen einander vor, handgreiflich geworden zu sein. Marc begab sich kurz nach der Trennung in eine Suchtklinik. Verena gibt zu, dass diese turbulente Zeit noch an ihr nage. Durch die Ereignisse der letzten Monate und Jahre habe sie im Container Probleme gehabt, sich gegenüber den anderen zu öffnen. "Alles Private nach außen zu lassen, das ist nicht mein Ding. Deswegen wirkt das auch reserviert oder manchmal distanziert", meint die Münchnerin und erklärt, sie mache ihre Konflikte eher mit sich selbst aus.

Im Container fühlte sich die TV-Persönlichkeit oft missverstanden – gerade mit Bea Peters (42), die kurz nach ihr rausgeflog, geriet sie aneinander. Als ihr von ihren Mitbewohnern bei einem Spiel zunehmend negative Eigenschaften zugeordnet wurden, kam es ebenfalls zum Streit. Verena wurde unter anderem als die egoistischste Bewohnerin gekürt. Dennoch resümiert sie: "Das sind für mich kleine Zickereien. Ich hatte wirklich eine Wahnsinnszeit, ich bin so froh, das mitgemacht zu haben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Joyn / Benedikt Müller Verena Kerth, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige Anzeige