Enthüllt: Diese Stars sind beim "Peaky Blinders"-Film dabei

Dass Cillian Murphy (48) alias Thomas Shelby für den "Peaky Blinders"-Film wieder in seine Rolle schlüpft, ließ das Herz der Fans höher schlagen. Doch neben Cillian, Barry Keoghan (31) und Rebecca Ferguson (38) gibt es nun noch weitere Namen, die Liebhabern der Serie durchaus bekannt vorkommen dürften und die auch im Film zu sehen sein werden. So schlüpfen Sophie Rundle (36), Ned Dennehy, Packy Lee und Ian Peck für den Streifen wieder in ihre alten Rollen.

Pünktlich zum Produktionsstart veröffentlichte Netflix das erste Bild von Cillian Murphy mit ergrautem Haar, das die Figur Thomas Shelby mit ungefähr fünfzig Jahren zeigt. Wieder mit dabei ist der Serienschöpfer Steven Knight. Ebenfalls ans Set zurückkehren Sophie Rundle als Ada Thorne, Ned Dennehy als Charlie Strong, Packy Lee als Johnny Dogs und Ian Peck als Curly. Doch die Zuschauer dürfen sich auch auf neue Schauspieler in dem Film freuen, die man bereits aus anderen Produktionen kennt. So kommen neben Barry und Rebecca, Tim Roth und Jay Lycurgo neu hinzu. Welche Figuren sie spielen werden, haben die Filmemacher noch nicht bekanntgegeben. Regie führt Tom Harper (44), der auch schon einige Folgen der Netflix-Serie inszeniert hat.

Liebhaber der Serie "Peaky Blinders" waren enttäuscht, als nach sechs Staffeln mit insgesamt 36 Episoden Schluss war. Von 2013 bis 2022 verfolgten die Zuschauer das Schicksal der Gangster-Familie Shelby in Birmingham von 1919 bis in die 1930er. Seit Ende September finden die Dreharbeiten zum Film der Serie statt, der eine Fortsetzung ist und die Familie und ihre Lebensumstände bis in den Zweiten Weltkrieg hinein begleitet. Auf einen großen Gegner dürfen die Fans außerdem gespannt sein: Stephen Graham kehrt als der Gewerkschaftsführer der Hafenarbeiter in Liverpool, Hayden Stagg, zurück und wird Thomas Shelby wohl noch jede Menge Ärger einbringen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Luca (Adrien Brody) und Tommy (Cillian Murphy) in der vierten Staffel von "Peaky Blinders"

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Anzeige Anzeige