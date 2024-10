Geheimes Talent? Prinz William überrascht mit Footballskills

In Prinz William (42) scheint ein talentierter Footballspieler zu schlummern! Das stellte sich jetzt bei seiner Teilnahme an einer Veranstaltung der britischen NFL-Stiftung heraus. Der Brite hatte sich dort wohltätig engagiert, um Kindern beim Erlernen der Sportart zu helfen. Bei einem Flagfootballspiel zwischen William und den Kids staunten die übrigen Anwesenden jedoch nicht schlecht: "[William] hat so einen starken Arm, ich konnte es gar nicht glauben", erzählte die Mannschaftskapitänin Phoebe Schecter im Gespräch mit People und fügte hinzu: "Er sagte, er habe schon als Kind am Strand mit Freunden und Familie gespielt."

Auch der einstige Rugbyspieler Louis Rees-Zammit nahm an dem Event teil und konnte seinen Augen bei Williams Wurf-Performance kaum glauben. "[Sein Wurfarm] war großartig. Er war viel besser als meiner", betonte der Sportler und ergänzte: "Er könnte definitiv eines Tages ein Quarterback sein!" Neben seinem unerwarteten Können konnte der Ehemann von Prinzessin Kate (42) auch im Umgang mit den Kindern glänzen: "Er war großartig zu ihnen. Er verteilte viele High Fives, hatte viel Energie, und auf dem Spielfeld konnten sie es gar nicht fassen, dass er tatsächlich mit ihnen Sport treibt", schilderte Phoebe ihre Beobachtungen. Der 42-Jährige soll laut der Teamleaderin ein richtiges Händchen dafür haben, Menschen ein gutes Gefühl zu geben. William habe abschließend sogar einen eigenen Football für zu Hause geschenkt bekommen – für das Training mit seinen eigenen Kids.

Vielleicht wäre die gemeinsame sportliche Betätigung eine gute Lösung für so manche Streitigkeit im Haus der Royals. Wie William laut Hello! vor wenigen Tagen bei einer Veranstaltung ausplauderte, sorgt bei seinen Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) aktuell ein ganz bestimmtes Thema immer wieder für Reibereien: die Auswahl des Fernsehprogramms. Dabei würden seine drei Sprösslinge regelrecht "um die Fernbedienung kämpfen".

Getty Images Prinz William im Oktober 2024

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

