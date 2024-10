Geheimnis gelüftet: So nannte sich Cardi B als Stripperin

Cardi B (32), mit bürgerlichem Namen Belcalis Marlenis Almánzar, hat anlässlich ihres 32. Geburtstags am 11. Oktober ein besonderes Geheimnis preisgegeben. Die erfolgreiche Rapperin enthüllte erstmals ihren früheren Strippernamen, den sie während ihrer Zeit im New Yorker Gentlemen's Club Satin Dolls verwendete. Auf Instagram teilte sie am 13. Oktober Fotos von ihrer Geburtstagsparty, auf denen sie ein auffälliges schwarzes Minikleid trägt, und erzählte die Geschichte hinter ihrem Outfit. Die Fans erfuhren, dass Cardi B für diesen besonderen Anlass zurück zu ihren Wurzeln ging und das Kleid in dem Club kaufte, in dem sie vier Jahre lang gearbeitet hatte.

Die "Bodak Yellow"-Interpretin gab in ihrem Post an, dass das ursprüngliche Kleid, das sie für ihren Geburtstag vorgesehen hatte, zu klein war und nicht genügend Stoff hatte. Entschlossen, sich ihren Abend nicht verderben zu lassen, fuhr sie zum Satin Dolls Gentlemen's Club, um dort ein passendes Outfit zu besorgen. "Ich setzte mich in einen Truck und fuhr zu Satin Dolls, wo ich vier Jahre lang gearbeitet habe, und kaufte dieses kleine Kleidchen, denn Baby, NICHTS würde mich an diesem Abend aufhalten", schrieb Cardi B in ihrem Beitrag und fügte hinzu, dass ihre alten Kollegen sie immer noch wie früher behandeln würden. "Sie sehen mich nicht als Cardi B, sondern als Camilla. Das war mein Stripper-Name", verriet die Sängerin weiter.

Cardi Bs lustiger Abend fand inmitten ihrer Scheidung von Ehemann Offset (32) statt, mit dem sie die 6-jährige Tochter Kulture, den 3-jährigen Sohn Wave und eine am 7. September 2024 geborene Tochter hat. Cardi hat das alleinige Sorgerecht für ihre drei Kinder sowie Kindesunterhalt von ihrem Ehemann beantragt und offensichtlich geht es ihr mehr als gut damit. Cardi B hat nie ein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit als Stripperin gemacht und spricht offen über ihren Weg zum Ruhm. Mit ihrem jüngsten Post zeigt sie einmal mehr, dass sie ihren Wurzeln treu bleibt und stolz auf sich und ihren Werdegang ist.

Getty Images Cardi B im September 2023

Getty Images Offset und Cardi B, Ehepaar

