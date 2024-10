Harte Strafe: Promi-BB-Stars müssen ihre Matratzen abgeben

Mit dem großen Bruder sollten sich die Stars lieber nicht anlegen! In der heutigen Promi Big Brother-Folge werden die Stars direkt mit einer unschönen Neuigkeit überrascht: Nach mehreren Regelverstößen – wie unter anderem Schlafen oder Mikros verdecken – müssen die Promis ihre Matratzen abgeben. "Wer nicht hören will, muss wohl fühlen. Unsere Bewohner haben wohl vergessen, dass Big Brother alles sieht – auch jeden Regelbruch. Konsequenz: zehn Betten weg. Schlaft gut!", gibt der Sender via Instagram bekannt.

Noch während der Liveshow ist den Stars rund um Elena Miras (32), Mike Heiter (32) und Co. der Schock ins Gesicht geschrieben. Vor allem Elena moniert, dass sie ein Attest hat und nicht auf dem Boden schlafen kann. Auch andere, die keinen Regelverstoß begangen haben, beschweren sich direkt. Die Fans sehen das allerdings etwas härter. "Warum nur zehn Betten? Wenn, dann müssen alle bestraft werden", meint unter anderem ein User.

Neben dem neu geschaffenen Bettenproblem haben die Bewohner aber ein anderes Problem. "Wir haben hier echt ein Hygieneproblem, Big Brother", beschwerte sich Elena und klagte ihr Leid: Die Duschsituation im Container sei unschön, vor allem weil sich die Promis nicht gründlich den Intimbereich waschen können. Vor allem die Männer würden dabei die Duschen meiden.

Joyn Elena Miras im Gespräch mit Cecilia Asoro bei "Promi Big Brother" 2024

Joyn Max Kruse, "Promi Big Brother"-Kandidat 2024

