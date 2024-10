Eklig: Promi-BB-Männer haben seit einer Woche nicht geduscht

Nach über einer Woche im Promi Big Brother-Container setzt den Stars ein Thema besonders zu: Die Körperpflege! Wie im Livestream zu verfolgen ist, scheinen muffelige Körperteile so langsam die gute Stimmung zu bedrohen. "Wir haben hier echt ein Hygieneproblem, Big Brother", beschwert sich Elena Miras (32) und klagt ihr Leid: Es sei wegen der Duschsituation im Container ganz schön schwer, sich gründlich den Intimbereich zu waschen. Besonders die Männer würden die Duschen meiden. Elena gesteht: "Liebe Zuschauer, seid froh, dass ihr uns nur hören und sehen könnt. Wir stinken, wir haben überall Haare."

Mit ihren weiblichen Mitbewohnern bespricht Elena das Problem. "Duscht von denen überhaupt einer?", fragt sich Mimi Fiedler (49). Bis auf Mike Heiter (32) fällt den Damen jedoch kein Herr der Schöpfung ein, der das Thema Körperhygiene ernst nimmt. Sarah Wagner (28) echauffiert sich: "Baaaah, die gehen so in den Pool. Das ist deren Dusche!" Auch Sinan Movez (19) fühlt sich angesprochen und erklärt, die Reinigung unter der Badehose sei durchaus schwierig. Mimi eilt zur Hilfe und bietet mit einem Augenzwinkern bereitwillig an: "Ich kann dir deine Arschritze waschen! Ich tue das für dich!"

Eine, die sich den Geruch im Container vermutlich nur zu gut vorstellen kann, ist Yeliz Koc (30). Der Realitystar trotzte im vergangenen Jahr bei "Promi Big Brother" allen Widrigkeiten und holte sich den Sieg. Auf Instagram enthüllt die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (32) nun, für wen sie dieses Jahr fest die Daumen drückt: "Ich bin Team Cecilia Asoro und hoffe, dass sie bis zum Schluss bleibt und im besten Fall gewinnt."

Joyn Elena Miras bei "Promi Big Brother"

Joyn Mimi Fiedler, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

