Jamie Lee Curtis bricht mit Halloween-Traditionen

Jamie Lee Curtis (65), bekannt als legendäre Scream-Queen aus der Halloween-Filmreihe, hat beschlossen, die Geisternacht in diesem Jahr zurückhaltend zu feiern. Anfang Oktober verriet die Schauspielerin im Gespräch mit People: "Ich habe meine Kürbisse in Rente geschickt. Jetzt dürfen sich andere dieser Sache annehmen." Sie fügte hinzu, dass am 31. Oktober ohnehin niemand außer ihren Nachbarn zu Besuch kommt, sodass es sich nicht lohnt, mit Grusel-Deko aufzutrumpfen.

Als Mutter von zwei bereits erwachsenen Töchtern, Ruby (28) und Annie (37), die sie gemeinsam mit ihrem langjährigen Ehemann, Drehbuchautor Christopher Guest (76), großgezogen hat, sieht Jamie keinen Druck mehr, an Halloween ein Deko-Spektakel zu veranstalten. Sie bemerkte mit einem Schmunzeln, dass ihre Kinder inzwischen auch alt genug seien und keinen großen Bedarf mehr an aufwendigen Halloween-Dekorationen hätten. "Ich trete einfach sanft in die Dunkelheit zurück", erklärte sie humorvoll. Auf die Frage, ob sie zur Feier des Gruselmonats noch einmal ihre eigenen Horrorstreifen ansehen würde, antwortete die Schauspielerin scherzend: "Nein. Was denkt ihr, was ich für ein Leben führe?"

Jamie, vielen Jüngeren vor allem als Mutter von Lindsay Lohan (38) in "Freaky Friday" bekannt, erlangte erstmals durch ihre Rolle als Laurie Strode im Originalfilm "Halloween" von 1978 weltweite Berühmtheit. Diese Figur spielte sie bis zu ihrem letzten Auftritt in "Halloween Ends" im Jahr 2022. Trotz ihres Titels als Scream-Queen gibt die 65-Jährige zu, Horrorfilme in ihrer Freizeit eher zu meiden. In einem Essay für People schrieb Jamie 2022: "Was Sie vielleicht nicht über mich wissen, ist, dass ich mich leicht – und oft – erschrecke." Was am 31. Oktober wohl stattdessen im Hause Curtis über den Bildschirm flimmert?

Jamie Lee Curtis als Laurie Strode in "Halloween"

ActionPress Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in "Freaky Friday"

