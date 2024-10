Lisa Mantler ist hochschwanger: Was isst sie am liebsten?

Endspurt bei Lisa Mantler (22): Die Influencerin fiebert der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. Bis es so weit ist, nimmt sie ihre Follower durch ihre letzte Zeit als Schwangere mit – und die scheint vor allem von Süßem geprägt zu sein. In einem Instagram-Video erklärt sie, dass sie derzeit total Gelüste auf Süßigkeiten habe. "Seit ich schwanger bin, habe ich so Lust auf Süßes. Normalerweise stehe ich nicht so darauf", schreibt die Social-Media-Bekanntheit zu dem Clip.

Anfang September teilte sie im Netz mit, dass sie sich vor der Entbindung noch einen "Babymoon" gönnen würde – eine entspannte Reise, um noch einmal vor der Geburt Kraft zu tanken. "Das nächste Mal sind wir mit unserem kleinen Jungen da. Das fühlt sich immer noch so unwirklich an", schwärmte Lisa vor wenigen Wochen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann erwartet sie einen Sohn.

Seit vergangenem Jahr sind die werdenden Eltern verheiratet. "Für mich war Ehe schon immer etwas, was ich eingehen wollte. Wovon ich echt schon als kleines Mädchen geträumt habe. Ich wollte auch nie was Schnelles und nicht Festes, sondern wenn, dann wollte ich etwas, das hält und vor allem mit einem Partner, mit dem ich eine Familie aufbauen kann", berichtete sie in den sozialen Medien, um zu erklären, warum sie mit 20 Jahren den Bund der Ehe einging.

Instagram / lisa Lisa Mantler, Influencerin

Instagram / lisa Jonas und Lisa Mantler im Juli 2024

