Nach Olli-Trennung: Amira Aly suchte psychologische Hilfe

Die Trennung von ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (46) ist nicht spurlos an Amira Aly (32) vorbeigegangen. Immer wieder wird die Moderatorin mit heftigen Sticheleien seitens des Komikers konfrontiert, die sich letzten Endes negativ auf ihre psychische Gesundheit auswirken. Nachdem sie nach einer weiteren "Bombardierung" mit Nachrichten in Tränen ausgebrochen war, wurde ihr klar: "Ich brauche Hilfe", wie sie in ihrem Podcast "Liebes Leben" im Gespräch mit ihrem Bruder erklärt.

Ihre Hilfe fand die Österreicherin dann in einem Therapieplatz bei einem Psychologen. "Das war für mich einfach unfassbar wichtig", betont sie. Schon nach dem ersten Termin sei bei ihr "eine kleine Erleichterung eingetreten", weswegen sich Amira endgültig dafür entschied, mit der Therapie anzufangen. Mittlerweile empfinde sie die psychologische Hilfe als "Me-Time" und habe großen Gefallen daran gefunden: "Ich liebe es. Das würde ich jedem nur empfehlen", meint die Familienmutter und fügt abschließend hinzu: "Das hat mich gerettet, die letzten Monate."

Die Therapie scheint Amira auch im Umgang mit den Seitenhieben ihres Ex-Mannes geholfen zu haben. Diese können der ehemaligen Schlag den Star-Teilnehmerin mittlerweile gar nichts mehr anhaben, wie sie im Podcast anmerkte. "Es ist mir ehrlich gesagt alles so egal geworden. Ich gucke da nicht hin, ich höre da nicht hin, ich lese es mir noch nicht mal mehr durch. Es ist wirklich so unwichtig geworden", erklärte Amira ihrem Bruder.

Anzeige Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Aly, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

Anzeige Anzeige