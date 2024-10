P. Diddys Anwälte bezeichnen die neuen Klagen als PR-Aktion

P. Diddy (54) alias Sean "Diddy" Combs steht erneut im Fokus schwerer Vorwürfe. Der Rapper sieht sich aktuell mit sechs neuen Klagen konfrontiert, die am Montag von Anwalt Tony Buzbee eingereicht wurden. Diddys Anwaltsteam hat die Vorwürfe vehement zurückgewiesen und bezeichnet die Klagen als PR-Aktion. "Die Pressekonferenz [...], die der heutigen Flut von Klagen vorausging, war ein eindeutiger Versuch, [um] Aufmerksamkeit zu erregen", erklären die Anwälte in einer offiziellen Stellungnahme gegenüber Page Six.

Der aus Texas stammende Anwalt, der mehr als 120 angebliche Opfer des Hip-Hop-Moguls vertritt, reichte die Klagen im Southern District von New York ein. Die jüngsten Anschuldigungen umfassen Vergewaltigung, Drogenmissbrauch und Drohungen gegenüber Männern und Frauen. Die Taten sollen sich über mehrere Jahre hinweg ereignet haben. Zu den Anklagen gehört der Fall einer anonymen Frau, die behauptet, der 54-Jährige habe sie 2004 in einem Hotelzimmer in Manhattan vergewaltigt, nachdem er sie und eine Freundin zu einem "exklusiveren" Shooting eingeladen habe. Ein Mann wirft Diddy vor, ihn 2008 in einem Macy's-Lagerraum sexuell angegriffen zu haben.

Die Anschuldigungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Musiker bereits wegen anderer schwerwiegender Vergehen inhaftiert ist – darunter Erpressung, organisierte Kriminalität und Menschenhandel. Er hat sich zu den Anklagepunkten nicht schuldig bekannt. Trotz mehrerer vergeblicher Versuche, auf Kaution freizukommen, bleibt er im Metropolitan Detention Center in Brooklyn inhaftiert. Der Prozess gegen den Rapper soll am 5. Mai 2025 starten​​. Im Fall einer Verurteilung könnte ihm eine lebenslange Haftstrafe drohen.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper