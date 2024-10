So ereignisreich war die erste Woche "Promi Big Brother"

Schon seit rund einer Woche flimmert die neue Staffel Promi Big Brother über die Bildschirme und fesselt die Zuschauer an ihre Sessel. Der Cast hat es nämlich in sich: Zusammen mit Realitystar Mike Heiter (32) zogen auch seine Freundin Leyla Lahouar (28) sowie seine Ex Elena Miras (32) ein. Neben Streitereien und Tränen gab es aber auch einige Beichten. Promiflash liefert euch im Video eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse!

Anzeige Anzeige