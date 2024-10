Sylvie Meis ist von "Love Island VIP"-Kandidaten überrascht

In wenigen Tagen startet die allererste VIP-Staffel der Datingshow Love Island. In der Sendung machen sich einige Realitystars auf die Suche nach der großen Liebe. Neben Reality-Casanovas wie Luigi Birofio (25) und Yasin Mohamed (33) sind mit Aurelia Lamprecht oder Sandra Janina (25) auch einige Urgesteine aus den Normalo-Staffeln des Formats am Start. Im Promiflash-Interview plaudert Moderatorin Sylvie Meis (46) ein wenig über die Teilnehmer der Show: "Was ich total toll finde, sind diese Leute, bei denen man denkt: 'Den oder die kenne ich und ich weiß genau, was passiert. Das wird ganz genau so sein.' Dann ist es aber doch anders und man lernt diese Person von einer ganz anderen Seite kennen. Man ist dann wirklich überrascht, weil man es eben nicht erwartet." Das sei für sie immer ein toller Moment, auf den sie vor einer Show auch hoffe.

Dass dem Datingformat nun eine Staffel mit erfahrenen TV-Persönlichkeiten spendiert wird, freue die Beauty ganz besonders. "Das sind auch Leute, die es gewohnt sind, vor der Kamera zu stehen oder in einem Format zu sein, wo man eine Kamera meist auch nicht wirklich sieht. Das ist dann eine authentische Person, die sich verliebt", verrät Sylvie weiter und gibt auch einen kleinen Einblick in die Staffel: "Und weil sie es gewohnt sind, im Fernsehen aufzutreten, ist für mich jetzt auch klar, dass sie wirklich das suchen, was draußen noch nicht gefunden haben."

Auch wenn "Love Island VIP" generell ähnlich zu der ursprünglichen Show ist, gibt es doch eine kleine Änderung, wie Quotenmeter kürzlich berichtete. In den sogenannten "Red Flag Nights" sollen die Kandidaten feststellen, welcher Promi wirklich auf der Suche nach der großen Liebe ist und wer nur auf Fame aus ist. Was mit dem Kandidaten passiert, der ein falsches Spiel spielt und entlarvt wird, ist bisher aber noch nicht bekannt.

RTLZWEI / ITV Studios Germany Ein Teil des Casts der ersten "Love Island VIP"-Staffel

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

