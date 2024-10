Bald gehts los: Diese Neuerung gibt es bei "Love Island VIP"

Ab dem 24. Oktober wird im Reality-TV wieder geflirtet, dass sich die Balken biegen! Sylvie Meis (46) präsentiert in diesem Jahr erstmals die VIP-Version von Love Island. Während auf die Zuschauer heiße Flirts und jede Menge Drama warten, gibt es dieses Mal aber auch eine Neuerung, wie Quotenmeter berichtet: Die sogenannten "Red Flag Nights". In diesen Nächten soll sich klären, wie ernst es ein Couple miteinander meint. Sprich, welche Stars lediglich für mehr Fame dabei sind und welche in der Villa wirklich nach ihrem Traumpartner suchen. Wer also nur auf Ersteres aus ist, hat es nicht verdient, länger dabei zu sein. Ob derjenige, der entlarvt wird, die Show dann direkt verlassen muss oder ihm andere Konsequenzen drohen, ist bisher noch nicht klar.

Bei "Love Island VIP" wagen sich einige namhafte Reality-Lieblinge in das wilde Flirt-Abenteuer. So sind bei den Männern beispielsweise Gigi Birofio (25), Yasin Mohamed (33), Tobias Pietrek und Patrick Fabian (37) am Start. Für ordentlich Temperament ist mit diesen Frauen ebenfalls gesorgt: Yeliz Koc (30), Jill Lange (24), Aurelia Lamprecht, Alicia Costa Pinhero und Melissa Damilia (29). Und es ist nicht so, dass sich die Männer und Frauen nicht kennen würden: Yasin nicht nur auf seine Verflossenen Aurelia und Alicia, sondern auch auf seinen Ex-Flirt Yeliz – interessant wird es also auf alle Fälle!

In dem Podcast "Truth or Trash" deutete Yasin vor wenigen Tage bereits an, dass der Dreh für "Love Island VIP" gar nicht so entspannt für ihn gewesen sei. Aber warum? "Die haben zu mir gesagt: 'Da wird nicht gefeiert, da kriegst du abends ein Glas Sekt', berichtete der The 50-Star. Er brauche Alkohol und Partys, um seine negativen Gefühle zu bewältigen. Somit seien ohne Spaßgetränke viele Emotionen bei ihm hochgekommen.

RTL II Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Yasin Mohamed

