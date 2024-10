Vor der Geburt: Sofia Richie hatte sechs Wochen lang Wehen

Sofia Richie (26) durfte im Mai dieses Jahres ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Doch die Reise dorthin war alles andere als einfach. In dem Podcast "She MD", der von ihrer Gynäkologin Dr. Thais Aliabadi moderiert wird, verrät die frischgebackene Mutter, wie herausfordernd ihre Schwangerschaft war: "In der 32. Woche bin ich aufgewacht und habe gesagt: 'Hey, ich bin aufgewacht und bin wirklich müde. Mein Rücken tut wirklich weh. Ich habe Krämpfe.'" Vorsichtshalber habe Sofia ihre Ärztin kontaktiert, die sie sofort zu einem Spezialisten schickte. Dort sei dann festgestellt worden, dass sie bereits Wehen habe.

Infolgedessen habe die Tochter von Lionel Richie (75) sechs Tage im Krankenhaus verbringen und bis zur Geburt eine strikte Bettruhe einhalten müssen. Die Entbindung sei in der 38. Schwangerschaftswoche eingeleitet worden. Doch die Schwierigkeiten waren damit nicht beendet. Nur wenige Tage nach der Entbindung trat bei der Influencerin eine seltene Komplikation auf: die sogenannte postpartale Präeklampsie. Diese äußert sich durch extreme Schwellungen und gefährlich hohen Blutdruck. Die Situation war derart ernst, dass ein erneuter Krankenhausaufenthalt nötig wurde. Die Trennung von ihrer neugeborenen Tochter fiel Sofia sehr schwer, wie sie im Podcast beschreibt: "Das Schwierigste, was ich je tun musste, war, meine Tochter zwei Tage nach der Entbindung zu verlassen. Es war furchtbar. Ich habe mich tatsächlich im Schrank versteckt und geweint." Nach 24 Stunden durfte sie dann aber wieder zu ihrer Tochter und zu ihrem Mann Elliot Grainge nach Hause.

2022 ging Elliot vor seiner Herzdame auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Im April des darauffolgenden Jahres wagte das Paar dann den nächsten Schritt und trat vor den Traualtar. Im Januar machten die beiden dann die Neuigkeiten öffentlich: Sie erwarteten ihr erstes gemeinsames Baby: Töchterchen Eloise erblickte im Mai das Licht der Welt. "Der 20. Mai 2024 ist der beste Tag meines Lebens", schwärmte die Laufstegschönheit damals.

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie und Baby Eloise, 2024

Getty Images Elliot Grainge und Sofia Richie im Februar 2024

