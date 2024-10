Zickenkrieg: Was geht ab bei Nicole Kidman und Salma Hayek?

Seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche um Salma Hayek (58) und Nicole Kidman (57). Angeblich sollen die Hollywood-Legenden im Clinch liegen. Als vermeintlicher Beweis wird immer wieder ein kurzer Clip genannt, der gerade im Netz kursiert. Auf den Aufnahmen sieht man die beiden Schauspielerinnen auf dem roten Teppich einer Balenciaga Fashionshow, umringt von Fotografen. Sie werden gefragt, mit Katy Perry (39) für die Kameras zu posieren, die im Hintergrund steht. Als Salma versucht, Nicole sanft in Position zu bringen, schiebt diese die Hand der 58-Jährigen von sich. "Okay, das ist genug. Mir geht es gut", scheint sie zu sagen, bevor sie davonläuft. Ein Insider berichtet jetzt gegenüber der Daily Mail, dass der Clip "nicht die Realität widerspiegelt". "Sie haben sich unterhalten, während sie von allen Seiten von Fotografen angeschrien wurden. Sie wollten einfach nur nach Hause. Die beiden sind Freunde, egal, was andere denken", stellt die Quelle klar.

Besonders auf X, ehemals Twitter, wird Nicole ins Kreuzfeuer genommen. "Nicole ist so hochnäsig! Sie ist ein echter Hollywood-Snob!", heißt es auf der Plattform. Die "Big Little Lies"-Darstellerin wird als "Zicke" und von ganz bösen Stimmen sogar als "wahrscheinlich betrunken" betitelt. Doch der Insider hält dagegen. "Nicole ist nicht unhöflich. Ganz und gar nicht. Sie mag manchmal unbeholfen sein, aber sie ist nicht unhöflich", verteidigt er die Australierin und fügt hinzu, dass sie auch um den Verlust ihrer Mutter trauere, die im vergangenen Monat verstorben ist. "Das Letzte, was sie braucht, sind Leute, die etwas erfinden, das so nicht passiert ist. Sie sind Freunde und letztendlich gibt es keine weitere Geschichte dahinter", betont der Informant erneut.

Nicole wurde im vergangenen Dezember zur Markenbotschafterin der Luxusmarke ernannt, deren Inhaber zufälligerweise Salmas Mann François-Henri Pinault ist. Die Modenschau war tatsächlich eines der ersten Events, die der "Babygirl"-Star nach dem Tod seiner Mutter besuchte. Zuvor hatte sie sich eine mehrwöchige Auszeit gegönnt, um den plötzlichen Verlust zu verarbeiten. Wie dasselbe Magazin damals berichtete, verstarb Nicoles Mutter, während ihre Tochter auf einem Filmfestival in Venedig war. Dort sollte sie eigentlich einen Preis für ihre schauspielerische Leistung entgegennehmen, konnte das aber offensichtlich nicht.

Getty Images Nicole Kidman bei der Balenciaga Show, Fashion Week in Paris 2024

Getty Images Janelle Ann Kidman und Nicole Kidman, 2018

